我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

華埠「春興珠寶」40周年慶大抽獎

工商記者高傑文／紐約訊
吳生、吳太與喜獲二獎的顧客合影。
吳生、吳太與喜獲二獎的顧客合影。

春興珠寶錶行歡慶開業40周年，於3月27日中午在春興旗艦店舉行公開抽獎，由該店負責人吳生及吳太主持幸運抽獎。本次抽獎的頭獎為一安士虎年金幣一枚，同時春興珠寶還送出20位幸運獎，各獲「財源滾滾全球幸運手繩」中獎號碼。

春興之幸運輪雙重抽獎由各大傳媒監察，並由現場的顧客嘉賓主持抽獎，抽出幸運兒後由該公司負責人在現場直接通知中獎者前來領獎，氣氛火熱、更有公信力，大家都非常開心見證這中獎的喜悅。希望大家能夠繼續支持春興珠寶錶行，幫助其生意越做越好，繼續以最佳的質素為廣大僑胞服務。其中一名在附近購物的幸運兒錢女士，非常幸運地得知自己抽中了二獎，獲得半安士虎年金幣一枚，立刻前來領獎，實在是驚喜無限。

在盛大酬賓活動期間，得到新、老顧客們的大力支持、踴躍參加，令此活動非常成功。本次活動增設了頭、二、三獎各一套，中獎之幸運兒如下：

頭獎：一安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#02012493）

二獎：半安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#599715）

三獎：1/4安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#072008）

春興珠寶錶行還抽出了20位幸運獎，送出了財源滾滾金球幸運紅手繩，中獎號碼請登入二維碼查詢。該公司董事長吳先生稱，春興第二分店將於本年第四季開業，此次持有幸運獎券之顧客嘉賓切勿將獎券丟棄，該獎券可留至九月與新的幸運獎券再度一起抽獎，屆時該公司會有更多的抽獎獎品，令顧客有更多獲獎機會。凡在此段時間前來春興惠顧任何飾物，滿$300以上可獲幸運獎券一張，多買多得，永不落空！

華埠Canal街上的「春興珠寶」，由吳先生和吳太太於40年前創辦。該店本著貨真價實、熱情待客的宗旨，兼營珠寶修理和珠寶首飾的翻新業務，贏得了廣大客戶的支持和信賴，樹立了良好的信譽。在夫妻二人的齊心協力下，春興很快就做出了名號，累積了大量的客人，吳生吳太亦成為華人珠寶業的聞人。

「春興珠寶」的旗艦店位於堅尼路162號，在老店的對面。該店比老店大，除了珠寶首飾外，還增加銷售瑞士世界名錶和相應的服務。該店代理的名錶品牌有：百達翡麗、勞力士、歐米茄、蕭邦、萬寶龍、浪琴、雷達、伯特萊、康斯登、天梭、FURRER JACOT，是華埠唯一的代理商，也是全紐約華埠代理世界著名鑽石「Debeers Forevermark」的唯一華人代理商。

這次舉行的全面大優惠大酬賓，很多鑽石、紅寶、綠寶、藍寶、翡翠玉器、南海珍珠飾物、足金首飾都以大優惠和特價發售。因為有40年的累積，所以貨源很充足，如一卡的GIA國際證書認證鑽石$2,688。

春興珠寶旗艦店地址：華埠堅尼路162號，電話：347-487-8883。老店：紐約華埠堅尼路167號A（167A Canal Street, New York），電話：212-925-7086。

喜獲頭獎的顧客。
喜獲頭獎的顧客。

華埠 華人

上一則

市立大學教授：防疫放鬆和新變種 導致紐約病例上升

下一則

訪長樂公會 州眾議員參選人林煜敢為亞裔講真話

延伸閱讀

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
推動小商業復甦 金山中義麵食嘉年華4.30登場

推動小商業復甦 金山中義麵食嘉年華4.30登場
2匪錘砸珠寶店 搶走逾20萬元珠寶

2匪錘砸珠寶店 搶走逾20萬元珠寶
屋崙華翁被撞死 華埠社區募捐獻愛心

屋崙華翁被撞死 華埠社區募捐獻愛心
響應市府號召 費城僑社初春清掃華埠

響應市府號召 費城僑社初春清掃華埠

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？