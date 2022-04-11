華埠「春興珠寶」40周年慶大抽獎

吳生、吳太與喜獲二獎的顧客合影。

春興珠寶錶行歡慶開業40周年，於3月27日中午在春興旗艦店舉行公開抽獎，由該店負責人吳生及吳太主持幸運抽獎。本次抽獎的頭獎為一安士虎年金幣一枚，同時春興珠寶還送出20位幸運獎，各獲「財源滾滾全球幸運手繩」中獎號碼。

春興之幸運輪雙重抽獎由各大傳媒監察，並由現場的顧客嘉賓主持抽獎，抽出幸運兒後由該公司負責人在現場直接通知中獎者前來領獎，氣氛火熱、更有公信力，大家都非常開心見證這中獎的喜悅。希望大家能夠繼續支持春興珠寶錶行，幫助其生意越做越好，繼續以最佳的質素為廣大僑胞服務。其中一名在附近購物的幸運兒錢女士，非常幸運地得知自己抽中了二獎，獲得半安士虎年金幣一枚，立刻前來領獎，實在是驚喜無限。

在盛大酬賓活動期間，得到新、老顧客們的大力支持、踴躍參加，令此活動非常成功。本次活動增設了頭、二、三獎各一套，中獎之幸運兒如下：

頭獎：一安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#02012493）

二獎：半安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#599715）

三獎：1/4安士虎年金幣一塊

（中獎的幸運兒為#072008）

春興珠寶錶行還抽出了20位幸運獎，送出了財源滾滾金球幸運紅手繩，中獎號碼請登入二維碼查詢。該公司董事長吳先生稱，春興第二分店將於本年第四季開業，此次持有幸運獎券之顧客嘉賓切勿將獎券丟棄，該獎券可留至九月與新的幸運獎券再度一起抽獎，屆時該公司會有更多的抽獎獎品，令顧客有更多獲獎機會。凡在此段時間前來春興惠顧任何飾物，滿$300以上可獲幸運獎券一張，多買多得，永不落空！

在華埠 Canal街上的「春興珠寶」，由吳先生和吳太太於40年前創辦。該店本著貨真價實、熱情待客的宗旨，兼營珠寶修理和珠寶首飾的翻新業務，贏得了廣大客戶的支持和信賴，樹立了良好的信譽。在夫妻二人的齊心協力下，春興很快就做出了名號，累積了大量的客人，吳生吳太亦成為華人 珠寶業的聞人。

「春興珠寶」的旗艦店位於堅尼路162號，在老店的對面。該店比老店大，除了珠寶首飾外，還增加銷售瑞士世界名錶和相應的服務。該店代理的名錶品牌有：百達翡麗、勞力士、歐米茄、蕭邦、萬寶龍、浪琴、雷達、伯特萊、康斯登、天梭、FURRER JACOT，是華埠唯一的代理商，也是全紐約華埠代理世界著名鑽石「Debeers Forevermark」的唯一華人代理商。

這次舉行的全面大優惠大酬賓，很多鑽石、紅寶、綠寶、藍寶、翡翠玉器、南海珍珠飾物、足金首飾都以大優惠和特價發售。因為有40年的累積，所以貨源很充足，如一卡的GIA國際證書認證鑽石$2,688。

春興珠寶旗艦店地址：華埠堅尼路162號，電話：347-487-8883。老店：紐約華埠堅尼路167號A（167A Canal Street, New York），電話：212-925-7086。