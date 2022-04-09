我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

抗癌專用營養品 -- 中科靈芝獲國際專利認可

工商記者劉應森／紐約訊
抗癌專用營養品——中科靈芝，獲國際專利認可。
抗癌專用營養品——中科靈芝，獲國際專利認可。

五年康復期是癌症治癒的醫學標準，患者需要不斷增強體質來度過這危險的五年，同時還要防止癌症復發。患者在選擇營養品上，須在專業權威的指導下選擇高標準的專用營養品。中科靈芝是美國腫瘤醫院唯一臨床使用的專用營養品，已有300萬使用者重獲健康。

中科靈芝產品是癌症患者的專用營養品。中科在臨床試驗中發現，肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者在使用中科靈芝後，都可以有效促進患者快速康復，減少治療的副作用，降低復發和轉移的風險。1990年至今，中科靈芝系列產品已經幫助全球逾300萬使用者重獲健康。中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤治療，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，並獲得香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

中科特邀專家——前紀念斯隆凱薩琳腫瘤研究中心的潘博士解釋：「癌症康復期的關鍵在於兩個要素：一是提升免疫，消滅潛伏於體內的微小癌灶，避免轉移；二是避免突變，減少患者體內基因再次癌變的可能性，降低復發風險。」五年生存率是衡量癌症治療是否成功的重要標誌，多數患者因為採用了手術、放化療治療，使得原先已經遭受癌症折磨的病體再遭損傷，繼而導致患者在康復階段變得極為疲勞、免疫力不濟，難以康復。「即使在治療手段十分先進的美國，患者在治療後體內仍會存在極為微小的癌細胞，約80%的復發和轉移會發生在癌症治療後的三年內，這段時間對患者來說至關重要。」

「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」獲國際PCT抗癌發明專利，是患者康復的強有力保障。臨床證實，「中科AT膠囊」可以為患者補充P53基因、抑制腫瘤細胞突變，從源頭消除癌症復發的可能性。對於潛在的微小癌灶，「中科靈芝孢子油」的靈芝三萜可以阻斷癌細胞的營養通路，促使癌細胞快速凋亡，避免癌細胞的增殖與轉移。在數萬例癌症患者的臨床使用中證實，中科產品的臨床有效率高達92%；2012年，中科靈芝孢子油和中科AT膠囊抗癌組方榮獲國際專利。

權威醫學認可、美國癌症中心臨床使用、輔助治療、防復發和轉移的專用營養品——中科靈芝系列產品，是您的最佳選擇！中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品。全美免費諮詢熱線：888-886-8834（國/粵/英）。

癌症 腫瘤 癌細胞

上一則

關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

下一則

Bayside貝賽 魂日餐隆重開業

延伸閱讀

13歲巴掌仙子黃玨縈 抗癌鬥士創專利杯架

13歲巴掌仙子黃玨縈 抗癌鬥士創專利杯架
7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫
指甲1條褐色線「存在十年」她一檢查才發現是癌症腫瘤

指甲1條褐色線「存在十年」她一檢查才發現是癌症腫瘤
避免惡病質 癌症營養品補足營養素

避免惡病質 癌症營養品補足營養素
醫藥／男長4公斤巨瘤 腹大如孕婦

醫藥／男長4公斤巨瘤 腹大如孕婦

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束