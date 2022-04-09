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佳欣旅遊推出 10 天遊輪 暢遊地中海、愛琴海

工商記者廖學錕／紐約訊
搭乘遊輪暢遊，藍天白雲下，讓歡笑聲瀰漫愛琴海。
搭乘遊輪暢遊，藍天白雲下，讓歡笑聲瀰漫愛琴海。

隨著兩年多的疫情緩解，今夏可得好好規劃一下出遊計畫。七月是個度假的好時段，尤其此時正值孩童放暑假的日子，全家來個地中海遊輪親子遊，將會是個絕佳的選擇。搭乘遊輪，不用打包換房間，不用舟車巔簸趕路，吃得豐盛、歌舞享樂，為全家在疫情後的夏天留下甜蜜出遊的回憶。

遊輪達人——佳欣旅遊傅鶴鳴，特別安排了一趟物超所值的地中海、愛琴海，雙海十天遊輪之旅，十天暢遊11個城市。

1. 羅馬，遊覽兩千年歷史的鬥獸競技場，欣賞著名的擲幣許願池；2. 教廷梵帝岡，米開朗基羅的教堂穹頂創世紀名畫，教宗方濟各作彌撒的世界最大聖彼得教堂；3. 義大利南部農業美麗海岸港口塞勒諾；4. 兩千年前被維蘇埃火山掩埋的龐貝古城；5. 美麗海岸山間小鎮阿瑪菲，可買橄欖油和檸檬酒；6. 義大利南邊的西西里島，紐約義裔的最大故鄉；7. 雅典，西方文明三千年前的發源地，兩千五百年前的雅典神廟昂立山頭俯視全城；8. 愛琴海最亮的聖多瑞尼島，山腰藍色圓頂小白屋遍布，購物及美食在島之兩側山巔小城，遊畢坐鐵纜車下山回港，夕陽小酌觀日落，風景舉世聞名；9. 五座風車的愛琴海小島米克諾斯黑白相間小道，白色花屋小巷穿弄其間，沿海餐廳的露天座可群聊雅坐；10. 土耳其海邊的庫薩達西港，是土國富人避暑之地；11. 以弗所在土耳其境內，是兩千年前聖經裡多次記載的耶穌門徒彼得和保羅傳教之地，同時也是聖母瑪莉亞的居所之地，古城遺跡保留完好，城廓面積是龐貝的數倍，瞻仰希臘文化，不可不來愛琴海兩側的這些地方。

團費包含了機票、遊輪、羅馬酒店、上岸遊覽、當地華語導遊等服務，該團從紐約啟程，全程華人領隊。7月16日出發，10天前報名，團費僅$3600，4/18前報名還可減$200，之後因暑期旺季，價格會隨時上漲。佳欣旅遊地址：法拉盛緬街37-02一樓F6A室，詢問電話：917-375-7740。

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