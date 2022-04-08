大華超市紐約首家新店，4月9日盛大開幕。

全美知名連鎖亞洲超市——大華99 Ranch Market，第一家位於紐約的分店將於2022年4月9日上午9點，在長島 Westbury地區盛大開幕，誠邀所有顧客親身體驗。

新店佔地45,590平方英尺，供應系列亞洲雜貨和美食 。開幕當天會有特別活動回饋顧客，包括：在4/9、4/10開幕式週末，每天的前100位顧客可憑當日收據及兌換券，獲得免費禮品袋一份；在開幕週末期間，消費$50及以上，即可獲得大華準備的特殊禮品；關注@99ranchmarket社群 平臺並注冊超市會員，即可獲得限量版「99 X Long Island」標誌毛線帽；數量有限，送完即止，詳情請諮詢店內服務人員。

99 Ranch Market非常重視其在紐約的第一家門店，希望將亞洲文化帶到Westbury這個無與倫比的社區，也能更好地融入當地並吸收來自長島和紐約的文化精髓。新店提供來自世界各地的10,000多種獨特商品，超市各部門如下：

雜貨部：購買亞洲商品首選！有最受歡迎的零食品牌、最道地的調味香料、最便利的冷凍食材，應有盡有。

蔬果部：大華超市以極具競爭力的價格，供應種類繁多的新鮮蔬果，不僅依靠當地農場每日送達，還大量進口亞洲乃至全球蔬果，滿足所有顧客需求。

肉部：從USDA認證的供應商，引進高品質畜類和禽類商品。

魚部：相較於競爭對手，大華超市的優勢在於供應超過400種新鮮及冷凍魚類商品。針對部分商品，超市還免費提供清理、蒸煮和油炸服務。

麵包部和熟食部：備受喜愛的麵包部和熟食部，將在開幕當天同時開放，届時將提供包括點心、燒烤類、麵條在內的多種新鮮美味亞洲菜系和糕點。

除此之外，99大華超市還在熱烈籌備Eat Up美食廣場，一些新店將在不久的將來加入99大華超市，包括：River壽司、上海豫園、Pho Grand、Coco奶茶等，敬請期待。

超市始終將客戶安全和購物體驗視為首要任務，遵照CDC指導方針，實行社交距離防疫措施，敬請所有客人在進入時戴上口罩。長島大華超市新店地址：1500 Old Country Rd, #112, Westbury, NY 11590。營業時間：周日至周四，早9點至晚9點；周五、周六，早9點至晚10點。更多資訊，歡迎關注大華超市官網：www.99ranch.com，或在instagram和Facebook社群關注：@99ranchmarket。