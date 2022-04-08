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KEC 開辦暑期多學科AP先修課 提前預備學習 幫助大學選課更多元

工商記者陳麗欣／紐約訊

在高中的所有課程中，AP課程是最具挑戰性的課程。很多大學，特別是名校，很看重學生都在高中期間選了哪些AP課程、成績如何，並以此判斷申請人的學術能力。如果能提交靚麗的AP成績單，將會對學生的大學申請有著莫大的幫助。不少大學接受優秀（4分以上）的AP成績，允許學生到了大學後免修相同的課程，為學生嘗試提前畢業或選修多個專業提供了更多可實現的空間。

由於AP課程的難度和挑戰性，許多高中學生在學習這些課程時會感到壓力和沮喪，尤其是當他們同時修讀多門AP課程時，難免會產生畏難情緒，並因此影響到成績。KEC夏季AP預備課程，將通過預覽AP課程中的關鍵概念和主題，來幫助學生提前學習。通過這些預習課程，學生將全面瞭解他們將要在學校學習的AP課程結構，瞭解AP課程的要求和風格，逐章學習和練習這些關鍵主題，為課程和考試建立知識庫。學生可以提前發現需要更多關注的內容，在開學後面對AP課程會更有信心，對所學內容也更有針對性和目的性。通過這樣，學生在學校可以取得高的GPA，並在College Board考試中拿到高分。

暑假期間，KEC將會開辦多學科的AP先修課，如微積分、物理、化學、生物、英文文學經典閱讀、心理學、電腦A、統計等，所有的課程都將遵循大學理事會（College Board)的指導。任課教師均為高中或大學現任教師，不但有多年AP教學經驗，有的還是College Board正式AP考試的閱卷老師（如AP統計、AP美國歷史、AP英語語言等）。

所有課程現在已經開始接受報名，越早報名折扣越大，請報名從速。KEC也常年提供一對一和一對二私教，網址：www.kec-academy.org/register，電話：732-200-5850。

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