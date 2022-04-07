美國上海聯誼會舉辦形象化妝公益課程歡迎會員及有意入會會員免費參加

美國上海聯誼會訂於4月10日周日，邀請資深形象造型師林靜主講形象化妝公益課程。

美國上海聯誼會訂於4月10日周日，邀請資深形象造型師林靜(Alice Lin)主講「如何快速掌握日常生活造型妝」的公益課程，地點在曼哈頓 中城ASA大學，歡迎該會會員及有意入會會員免費參加，以30人為限，先報名先獲安排入座機會。

林靜進入時尚 界甚早，她於1996年入行從事模特(兒)工作，四年後2000年進修形象設計，專攻化妝造型、服飾色彩搭配、服飾風格界定與確立、韓式半永久定妝等專業技藝，之後她又獨立開設形象設計工作室。她於2008年，與福州最知名的陽光麗人模特(兒)公司合作，六年中為其栽培、管理大批模特(兒)，籌備組織福州各大選美賽事，還兼職培訓專業化妝師。及至2014年，林靜獨立創辦了第一屆海西車模大賽。

時至2015年，林靜移民 美國，獨資成立紐約Alice私人定製形象工作室，之後也參加了紐約時裝周等活動。林靜說：「明星不缺形象設計師，而形象設計也不應只是屬於少數明星的專利與特權。其實普通女性在日常生活中，更加需要形象設計這方面的啟發與引導，為人生多添姿采與色彩。」林靜希望她的專業技能為更多普羅大眾女性創造價值，讓時尚走進千家萬戶，故此，她非常樂意利用本次公益課程，與大家分享她長久豐富的專業經驗以及形象設計的心得。

以上活動在ASA大學曼哈頓校區舉辦，地址：1293 Broadway(One Herald Sq., W. 26th St.), NY, NY 10001，請務必事先報名，電話：646-875-1931。