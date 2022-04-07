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學府暑期高分班應試準備首選 早鳥享特惠 結伴同行再減50元

工商記者陳麗欣／紐約訊
頗受社區好評、擁有超高錄取率美譽的學府補習學校，7/5起暑期課程正式開課，可選擇線上（zoom）或者線下實體課（In person）兩種形式，歡迎提早報名享優惠。
頗受社區好評、擁有超高錄取率美譽的學府補習學校，7/5起暑期課程正式開課，可選擇線上（zoom）或者線下實體課（In person）兩種形式，歡迎提早報名享優惠。

學府成立於1996年，專注教學三至十二年級學生，幫助學生們奠定紮實基礎、挑戰自己，從而脫穎而出，實現求學夢想。學府暑假課程將於7月5日開課至8月19日結束，為期七週，歡迎3-12年級學生利用暑期補強主科課業。提早報名不但可享受特惠，結伴同行可再減50元優待。為確保教學品質，各班名額有限，歡迎家長及早選課報名。

自從疫情開始，學府設計了全新的課程架構，綜合20多年的教學經驗，配備人工智慧嚴選配題練習，還有專業執照老師進行規範教學，幫助眾多孩子們提高成績並保持良好學習習慣。學府禮聘具有多年公私立學校資優班教學經驗的專業老師，創始人劉老師有20多年高等數理教學經驗，輔導多位學生榮任史岱文森高中數學隊總隊長，入圍USAMO(奧林匹克數學代表隊種子隊)，並申請進入哈佛、MIT、耶魯及其他頂尖大學。劉老師曾連續六年獲MIT麻省理工學院Dean of Admission親自來信，肯定他的教學成功。

學府暑假課程內容有：1. 特殊高中專攻班；2. SAT、PSAT高分訓練班；3. 亨特中學英、數、寫作專攻班；4. 生物、化學、物理、數學高分密集班(Regent, Honor, Pre-AP, AP)；5. 初高中數學SQI/II/III、Pre-Calculus；6. PSAT、SAT、ACT英文；7. 最新紐約州市會考英數寫作資優班；8. 美國數學競賽班（AMC8/10/12）；9. Python編程。教育體制隨時勢改變更新，學府保證提供最新跟進教材及模擬考題，確實掌握學生學習進度；暑假課程可選擇線上（zoom）或者線下實體課（In-person）兩種形式。

學府擁有超高錄取率，廣受各界好評；特殊高中96%以上高錄取率，亨特中學50%以上錄取率。2021年，共有22位同學以600以上高分錄取各大特殊高中，證明學府正是幫助學子進入理想學校的最佳培育搖籃。除了補強主科課業，新開課程專業編程(ABCYouth Coding)現正熱烈招生中。程式設計能夠鍛鍊孩子們的邏輯思維、培養科學素養、增加升學競爭力。

學府關心學生們的教育與健康，上課教室寬敞明亮，每間教室都有窗戶，空氣流通、舒適，教室定期消毒，為學生們提供最佳學習環境。提早報名不但可享受特惠，結伴同行可再減50元優待。各班名額有限，以確保教學品質，歡迎家長及早選課報名。學府補習校址：法拉盛43-55 Kissena Blvd.；長島170 Michael Dr, Syosset, NY 11791；電話：718-888-7866/888-1822；網站: https://www.abcmath.com。

SAT 特殊高中 資優班

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