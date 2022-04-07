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紐約慈濟兩場健走活動 凝聚慈悲行動力 帶動善的循環

工商記者陳麗欣／紐約訊
2022慈濟健走，邀您一起帶動善的循環。
2022慈濟健走，邀您一起帶動善的循環。

乍暖還寒的四月，紐約地區櫻花盛開，慈濟紐約邀請您與親朋好友加入美國慈濟「慈悲行動力：2022慈濟健走」的行列。此活動將於4月10日在凱辛娜公園(Kissina Park)以及4月16日在長島貝斯佩斯州立公園(Bethpage State Park)舉辦兩場健走活動，為凝聚慈悲行動力而走！這不僅是為個人健康、為地球環保減碳，更是在眾人經歷兩年多的疫情陰霾後，一項匯聚正能量的陽光行動，同時為紐約慈濟的醫療志業籌募經費，帶動善的循環。

一位布朗士健康中心(BronxCare Health System)的醫師David Wang回憶：「2020年Covid19疫情爆發最危急時，紐約慈濟志工送來的醫療物資給予我們第一線醫療人員最大的支持」。紐約慈濟志工從疫情爆發至今持續支持社區防護物資，疫情後也配合政府推廣疫苗與防疫知識。推廣志工們半年來用雙手在社區發送上千份宣傳單與問卷，「只要能讓華裔移民有正確的防疫知識，這點辛苦不算什麼。」

慈濟紐約的醫療服務還包括了兩台行動眼科車，2019年開始為紐約中低收入學區的孩子提供免費配鏡服務。一位住在布碌崙庇護所的Barbara奶奶，其五位孫女都免費得到了眼科車提供的新眼鏡。這位奶奶紅著眼眶說：「孩子們能看清黑板上的字跡，學業成績就不會落後了。」

種種感人的故事，是紐約慈濟近30年來在社區的默默耕耘，期盼社區民眾不分族裔，一起用行動支持。慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示：「願您每走一步，都帶著慈悲的心念，祝福自己，也祝福我們所愛的家園。」4月10日週日早上九點的健走，在凱辛娜公園164街集合，現場也會安排有氧運動以及健康諮詢服務。4月16日週六下午一點，則是在長島貝斯佩斯州立公園集合，一起欣賞長島初春美麗的花季與美景。

每場活動收取10元報名費，作為支持慈濟醫療志業的基金，同時也歡迎民眾捐款，可以在2022慈濟健走的網頁支援醫療志業。凡是參與活動或捐款的民眾，都可以獲得一件「2022慈濟健走」的T-SHIRT，期盼這項別具意義的健走活動，能在疫情隔離的兩年後為社區重新注入健康、正向的能量，找回身心靈的平衡。

活動報名詢問電話：紐約地區，718-888-0866；長島地區，917-678-2536。捐款連結：https://tzuchi.rallyup.com/walkathon-event/t/long-island/Team/Details。

2022慈濟健走，邀您一起帶動善的循環。
2022慈濟健走，邀您一起帶動善的循環。

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