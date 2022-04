百老匯《阿拉丁》慶祝8週年贈送迪士尼郵輪假期大禮

百老匯音樂劇——《阿拉丁》喜迎八周年,贈送迪士尼郵輪線最新郵船——迪士尼願望號假期大禮。

根據獲得奧斯卡獎 動畫電影改編的熱門音樂劇《阿拉丁》,於3月20日星期日,在百老匯 新阿姆斯特丹劇院,慶祝成立8週年。為了慶祝這個特別活動,Michael James Scott(精靈)邀請一位幸運的觀眾(當天下午在劇院掃描的第888位持票人),乘坐迪士尼 郵輪線的最新郵船——迪士尼願望號(The Disney Wish);此項驚喜大禮是於當天謝幕時,在售罄的觀眾面前宣布的。

迪士尼郵輪線的最新郵輪「迪士尼願望」號今年夏天首次啟航,珍貴的故事和人物以意想不到的方式在眼前栩栩如生地呈現。

《阿拉丁》迄今為止已演出有2,681場(包括週日的日場和夜場),觀眾已欣賞到數量驚人的特技效果,包括:

•阿拉丁和茉莉公主唱著奧斯卡獲獎歌曲「嶄新的世界」(A Whole New World),坐在魔毯上飛行了88英里;

•精靈在震撼人心的「和我一樣的朋友」(Friend Like Me)表演場景中,燃放了近100,000個煙花;

•在第二幕的開場白「阿里王子」中,演員和服裝團隊完成了185,000多次閃電式的服裝快速更換。

被《紐約時報》譽為「美妙而奢侈!」的《阿拉丁》,於2014年3月20日在新阿姆斯特丹劇院開幕,廣受好評,迅速成為近年來最受歡迎的大片之一。百老匯的作品打破了14項新阿姆斯特丹劇院的記錄,在四大洲衍生出8部作品,並於10月啟動了新的北美巡演。目前可以在百老匯、日本、荷蘭、墨西哥和德國看到。

目前《阿拉丁》的演員陣容包括首次在百老匯登台飾演劇名角色的Michael Maliakel、飾演精靈的Michael James Scott、飾演茉莉公主的Shoba Narayan和飾演賈法爾的Dennis Stowe。此次演出的主演還有飾演阿拉丁同伴卡西姆/巴布卡克/奧馬爾的Milo Alosi、Zach Bencal和Brad Weinstock,同時還有飾演蘇丹的JC Montgomery以及飾演艾格的Don Darryl Rivera。Juwan Crawley、Mark DiConzo、Frank Viveros和Jonathan Weir是幾位主要角色的後備演員。

《阿拉丁》的主演還包括Tia Altinay、Michael Callahan、Alicia Charles、Mathew deGuzman、Brian Dillon、Josh Drake、Samantha Farrow、Carissa Fiorillo、Keisha Gilles、Jacob Gutierrez、Wes Hart、Paul Heesang Miller、Cameron Hobbs、April Holloway、Heather Makalani、Pierre Marais、Amber Owens、Jamie Kasey Patterson、Bobby Pestka、Ariel Reid、Tyler Roberts、Jaz Sealey、Angelo Soriano、Charles South、Cassidy Stoner和Alec Varcas。

該劇由迪士尼戲劇製作公司製作,在Thomas Schumacher的執導下,由東尼獎和八次Oscar®得獎者Alan Menken【《美女與野獸》(Beauty and the Beast)】及Newsies【《修女也瘋狂》(Sister Act)】作曲、兩次奧斯卡得獎者Howard Ashman【《美女與野獸》、《小美人魚》(The Little Mermaid)】作詞、三屆東尼獎和三屆奧斯卡得獎者Tim Rice【《貝隆夫人》(Evita)、Aida】和六屆東尼獎提名人Chad Beguelin【《婚禮歌手》(The Wedding Singer)】作曲、Beguelin編劇,並由東尼獎得主Casey Nicholaw【《摩門經》(The Book of Mormon)】執導和編排。

《阿拉丁》改編自迪士尼動畫電影和《一千零一夜》等傳頌幾個世紀的民間故事,為這部大膽的新音樂劇賦予新的戲劇生命。阿拉丁的旅程將觀眾帶入充滿大膽冒險、經典喜劇和永恆浪漫的刺激世界。這部新劇有著完整的配樂,包括奧斯卡獲獎原聲帶中的五首珍貴歌曲和更多專門為舞臺創作的歌曲。

動畫片《阿拉丁》於1992年由迪士尼公司發行,在評論界和票房上大獲成功,成為當年票房最高的電影。電影贏得奧斯卡最佳原創音樂獎,並推出贏得該片兩項奧斯卡獎中的第二項:最佳原創歌曲的熱門歌曲「A Whole New World」。Peabo Bryson/Regina Belle錄製的這首歌曲,在Billboard Hot 100排行榜上飆升至第一位。

《阿拉丁》是由七次東尼獎得獎場景設計師Bob Crowley、六次東尼獎得獎燈光設計師Natasha Katz、兩次東尼獎得獎服裝設計師Gregg Barnes和音效設計師Ken Travis設計的。製作團隊還包括幻覺設計師Jim Steinmeyer、髮型設計師Josh Marquette和化妝設計師Milagros Medina-Cerdeira。音樂團隊由音樂主管和音樂總監Michael Kosarin領導,他還創造了聲樂和附帶音樂的安排,管弦師Danny Troob和舞蹈音樂編曲師Glen Kelly也參與其中。Anne Quart擔任聯合製片人。

欲瞭解更多資訊,請瀏覽:AladdinTheMusical.com。