優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

創辦已有四十多年的優越健保 (愛心村)VillageCareMAX，是一個為同時擁有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險 )、白卡(Medicaid醫療補助)以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供有針對性特殊需求的綜合醫療保健優選計劃。作為非營利性的醫療機構，優越健保(愛心村)自1977年創辦至今，一直致力於關懷社區，為有殘障的華裔耆老提供高品質醫療和護理方面的全方位專業服務，幫助解決健康煩惱。

自三年前開設法拉盛 社區中心以來，優越健保(愛心村)已經為超過3000多名的社區耆老提供了醫療保健、居家護理和老人中心福利的一條龍服務。該中心的工作人員能用普通話、廣東話、上海話以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問並提供信件翻譯等。去年7月份，優越健保(愛心村)的第二家社區中心又在布碌崙七大道61街增設社區中心，方便區內民眾瞭解並挑選健保計劃等。

優越健保(愛心村)與聯邦醫療保險、紐約州醫療補助簽約，不斷擴大和亞裔華人醫師協會以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的符合資格人士服務。

已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保(愛心村)提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)，福利包括：

- 每月$225的非處方藥(OTC)福利和食品雜貨消費；

- 每年$350用於眼科年檢/眼鏡；

- 全額免費的綜合牙科服務以及每年高達50次的針灸治療(理療無次數限制；

- 無限次醫療交通接送服務以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於還不需要長期護理的長者，優越健保(愛心村)提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)，福利包括：

- 每月$140的非處方藥(OTC)；

- 每年$2000的綜合牙科服務；

- $1500的雙耳助聽器(每只限額$750)以及免費年度聽力測試。

儘管紐約市新冠疫情有所緩解，優越健保(愛心村)的法拉盛及布碌侖社區中心仍嚴格堅持防疫措施，將感染風險降至最低以保護訪客的安全，真誠歡迎社區的長者和有需求人士親臨諮詢。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)；工作時間：週一至週五，上午9時至下午5時；查詢電話：1-718-517-2600。布碌侖社區中心地址：61-20 7Th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)；查詢電話：1-718-517-2650(國粵英服務)。