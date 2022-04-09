無懼大財團律師團 顧樂斯律師樓誓為建築工人索償

顧樂斯律師樓誓為建築工人索償。

顧樂斯律師樓(The Law Office of Krause & Glassmith)40多年來為華人 承辦意外傷害案件，以專業的法律水準為僑胞爭取最高的權益，廣受好評。顧樂斯律師樓處理的最常見案件包括：汽車 事故、建築安全事故、旅行意外、滑倒、工地墜落、誤醫誤診以及其他類型的意外受傷等。只要是僑胞的權益受到損失、身體受到傷害，都請立刻與顧樂斯律師樓聯繫，討回應有的公道。

顧樂斯律師樓以其強硬和雷厲風行的訴訟風格而聞名，從不懼怕將案件推進審判庭。部分同業律師害怕敗訴或者節省時間，通常會建議客戶接受對方庭外和解動議，即使和解內容並不符合受害人最大權益；但顧樂斯律師誓要為客戶爭取最大的權益。

近日，在律師樓處理的案件中，有一件是建築工地的安全事故，當事人是一位建築工人。顧樂斯律師代表當事人起訴了曼哈頓 東區一棟著名的高層建築業主及其承包商，原因是在進行第22層樓、總面積77,858平方呎的酒店建設工程時，由於業主、承包商等人沒有遵守OSHA的規定和樓宇局的相關標準施工流程，沒有定期及時地處理工程垃圾、清理出人行走道，使工程垃圾堆積在施工工地，導致當事人絆倒並被一片裸露的沒有及時包裹清理的金屬垃圾碎片割傷慣用手手腕。受傷後，當事人進行了多次的手和手腕手術，最後被醫生告知不能再從事建築行業工作。由於業主、承建商不嚴格執行相關規範，導致工人嚴重受傷，顧樂斯律師團隊無懼大型企業集團及其律師團隊，果斷提出訴訟。這是顧樂斯律師團隊的專長與決心，他們積極地將此案推向審判，迫使被告上庭作證以加快案件進度推進，而不是陷入傳統法院系統緩慢的做法。每當出現延誤時，他們都會始終如一地提出動議，目前正在為未來的審判準備此案。顧樂斯律師團隊誓要讓被告明白，不能為了節約成本而無視建築工人的人身安全，必須要保障施工工地的安全。

顧樂斯律師樓經驗豐富，成功索償的案例無數。近期成功索償的案例有︰行人被車撞到獲賠330萬、巴士意外受傷獲賠245萬、汽車意外受傷獲賠200萬、行人被貨車撞到獲賠180萬、建築工人被鷹架致傷獲賠145萬、汽車被巴士撞到獲賠120萬、滑倒獲賠98萬、2建築工人受傷獲賠145萬、建築工人被倒下的鷹架致傷獲賠100萬。成功案例數不勝數。

在所有的案件成功之前，也就是官司的訴訟過程當中，僑胞除了對案件要有自信心外，也應該要保證與律師充分合作，嚴格遵守律師交代的事項。僑胞要相信自己的律師，相信他們豐富的經驗，這是案件勝訴的關鍵。

如果各位華僑同胞遭遇任何嚴重意外傷害或傷亡，請致電顧樂斯律師樓24小時免費華人專線進行免費諮詢：888-792-8888(精通國語、粵語、台語、福州話及溫州話)。顧樂斯律師樓在代表受害人獲得應得賠償前不收分文，可到醫院或府上面談。顧樂斯律師樓曼哈頓地址：100 William Street, Suite 215, New York, NY 10038。