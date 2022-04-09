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去除血栓遠離中風 中科血管清獲中醫稱讚

工商記者劉應森／紐約訊
去除血栓遠離中風，中科血管清獲中醫稱讚。
去除血栓遠離中風，中科血管清獲中醫稱讚。

心梗、中風、肺栓塞……這些讓人聞風喪膽的疾病背後，有一個共同的兇手——血栓！血栓有多可怕？全球每年有超過一千萬人因血栓死亡，遠超腫瘤。每個人都可能得血栓，但生活中99%的血栓沒有任何症狀及感覺。

此前，《新英格蘭醫學雜誌》發表的全球卒中風險研究發現，中國人群的中風終生風險全球最高，相當於每5個中國人中，就有2個人在25歲後的一生中會發生中風。中風令人們忌憚，但實際上許多人並沒有建立對中風的基礎性瞭解，甚至存在一定的誤解。中風又稱「腦卒中」或「腦血管意外」，是指腦中的某一動脈突然阻塞或破裂，因失去供血而導致局部腦組織壞死（腦梗死）並產生突發臨床症狀。

卒中分為缺血性(缺血性中風)和出血性(出血性中風)兩種類型，大約80%的卒中是缺血性——通常是由於血凝塊堵塞血管所致。腦細胞一旦失去了血液供應，就不能獲得血液中的糖和氧分。腦細胞的損害取決於血液被剝奪的時間，如果只是很短暫的時間，細胞功能會抑制，但還是有可能恢復；如果腦細胞被剝奪時間較長，則可能會死亡，或是可能喪失某些功能，這種損傷有時是永久性的。

據法新社報導，由於潛在的嚴重腦出血和腸出血問題，美國醫療界不再建議60歲及以上人群每天服用阿司匹林來降低心臟病發作和中風風險。秋冬溫度驟降是心血管疾病的高發時期，天然萃取的中藥成分是保護心腦血管的安全首選。中科血管清膠囊濃縮天然中藥組方，具有「溶血栓，降血脂，降三高」的突出特點，上市5年來深受紐約中醫和患者好評。

高血脂高血壓人群要注意心梗中風。很多華人依賴於免費的西藥，但疏忽了藥物對身體的負面損傷。「永久服藥、肝腎技能損傷、腦和腸出血」，相比於防控疾病，這些負面損傷反而給身體埋下了定時炸彈，一旦發生就會危及生命。

中科血管清是天然草藥的濃縮和提純，其成分中的蚓激酶，是國際公認用於預防血栓和溶解血栓的天然成分，可以快速溶解血管中的垃圾與代謝廢物、增加血液供氧、降低血粘度、恢復血管彈性；甲殼素則具有強吸附力，能夠鎖住血管垃圾並及時排出體外，防止再次堆積堵塞血管；三七、丹參和黃芪成分經5倍濃縮，可活血化瘀、高效加快血液流通、快速排出血管垃圾和廢物、強化全身養分供應。除了上述成分上的優勢，中科運用低溫純化、冷凍乾燥等生物製藥技術，結合鐳射透析、核磁固型等高精技術，使用准分子計量的先進手段，為您精心打造了這款防治結合的特色產品，可以通暢血管，預防心梗和腦中風等嚴重疾病。

治療心腦血管疾病必須告別以下誤區：1. 重視治療，忽視預防，結果導致自己和家人承受痛苦，甚至危及生命。2. 對調節血脂的長期性認識不足，有些血脂異常的人總想通過一次治療達到徹底根治、永不復發，而實際上影響血脂正常代謝的因素較多，血脂調節和預防保健也是長期的，不能因為一次化驗結果正常就掉以輕心。

中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面，37th Ave影像中心隔壁），熱線：888-886-8834（國/粵/英）。

去除血栓遠離中風，中科血管清獲中醫稱讚。
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