瑞源保險事務所代理美國多州年金為退休生活提供穩定收入及安全保障
瑞源保險事務所(Benefons Insurance Services)是法拉盛優富商業聯盟的優秀會員，目前向全美多州僑胞推薦有「養老保險箱」美譽的年金計畫，為投保人退休生活提供長期的穩定收入及安全保障。
瑞源保險事務所負責人張瑞女士表示，如果您現在有餘錢，請考慮購買年金，為退休生活未雨綢繆。張女士指出，年金有幾大特點：
1. 年金是一個大容器，既可以把稅後的錢放在年金裡，也可以把現有的401k、403B、IRA或SEP IRA放入年金。如果您計畫退休，即可把之前服務公司的雇員退休帳戶（401k）資金轉到年金，或將個人退休帳戶（IRA）的錢也轉入年金。這種轉帳(Rollover或Transfer)只是換個地方，不牽涉提前領取的問題，因此不會衍生繳稅問題，更不會有罰款。您可以根據自己的需要來購買合適的年金，用來實現退休後永久享有額外的收入。
2. 購買年金年可以延稅（Tax-deferral），放進年金帳戶裡面的資金收益只要不取出來就不用交稅。這樣帶來的好處非常多，通常情況下，退休後的稅率會比工作時要低；而且因為延稅，利滾利最終的收益一定比年年交稅高。
3. 利用年金分散投資、降低風險，通常固定指數年金都保證本金，而且收益不錯，相比之下比裸投股市的風險要安全得多。
年金投保人如果需要用錢時，可以：
1. 設置在一月後或者多年後發放紅利，作為終身收入。
2. 除了投保人獲得終身退休收入外，還可以指定受益人；如果投保人在領取年金之前就已去世，受益人可以領取全部的本金和累積收益。如果投保人去世時，帳戶裡還有沒領完的餘額，受益人也可以領取。
3. 有助保護您的資產免受債權人的追討，因為您在年金裡的資金是付給保險公司的，錢暫時屬於該公司，債權人不能動用您年金資金；大部分州法和法院判決也保護這些年金。
市面上年金種類繁多，為保障您的退休收入，一定要找有經驗和專業的保險顧問為您制定合適的年金產品。如要瞭解哪些年金適合您的退休計畫，請諮詢瑞源保險事務所負責人張瑞女士。張女士具備廿多年本行經驗，之前曾任主流保險公司副總，為全球壽險精英協會的百萬圓桌會員，曾得奧巴馬醫保「精英獎」。張女士學歷經驗完整豐富，是工商管理碩士、醫療保險協會認證會員、長期護理保險專員、資深醫療保險認證專員以及州政府批准保險CE課程導師。
瑞源保險事務所代理80多家A級保險公司，口碑好、產品及服務價值高。該公司除銷售年金外也銷售多方保險，涵蓋汽車、房屋、醫療、紅藍卡、人壽與商業。該公司亦歡迎獨立保險經紀人加入團隊，瑞源提供免費培訓以及強大後援支持。
歡迎向瑞源保險事務所免費比價與專業諮詢，電話：214-937-4287，華語直線：214-971-8026，微信：12149718026，電郵：[email protected]，網址：www.benefons.com。
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