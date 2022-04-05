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華僑醫美健康中心隆重新張IPL光子嫩膚半價優惠

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫美健康中心斥重資購入最新醫美儀器，美國生產FDA認証，安全無虞。
華僑醫美健康中心斥重資購入最新醫美儀器，美國生產FDA認証，安全無虞。

位於法拉盛的華僑醫美健康中心於日前隆重新張，由前衛生局執照資深醫護Lily親自主理，提供美國最先進和安全的醫美科技保養。新張期間除了IPL光子嫩膚半價外，另有多套醫美特惠專案，歡迎各界光臨指教。

華僑醫美健康中心負責人Lily在中國是名專科醫生，來美後進入紐約巿衛生局工作，長期從事於VIP特殊病患的靜脈輸液領域。她13年前提早退休，創立了第一個華人經營的華僑醫護學院，十多年來桃李滿天下，協助新移民僑胞在美各地安居樂業。

從醫30年中，Lily發現隨著資訊發達，辛勤的第一代華人移民越來越關注自己的容顏與健康。2020年年底，國際美容整形外科學會（ISAPS）發布了其美容整形手術年度全球調查結果，美容整形治療增長了7.4%。這資料說明，通過醫療方式改善自身的方式，已經越來越被人們接受。不過整容擁有較高的風險和潛在的後遺症，而醫美健康項目則更適合想要自我提升的人們，追求自然，可以在不改善自身外貌的情況下把身體提升到最佳狀態，這才是被鼓勵去追求的健康之美。華僑醫美健康中心表示，在保證健康的情況下，追求美可以讓自身更自信，這才是關於美麗真正的定義。

該中心作為一家高端醫學美容機構，擁有多臺FDA認證的美容儀器，所有的相關美容醫用產品都是美國製造。醫美項目包括：IPL光子嫩膚除皺、吸血鬼Facial、PRP臉部回春、NAD長壽針、花粉過敏點滴、排毒護肝點滴、美白亮肌點滴等。

Lily特別推薦近年來在華人圈內流行的NAD長壽針，故名思義，此針的功效在於延緩老化。NAD是一種非常重要的細胞分子，隨著人的年紀漸大，細胞開始失去正常功能，原因之一就是NAD水準隨著年齡的增長而下降。NAD水準降低可能會導致新陳代謝下降、體重增加和血糖控制不良、疲勞、血管健康下降、與年齡相關的肌肉損失（肌肉減少症）、與衰老相關的記憶力喪失和智力衰退、與年齡相關的視力和聽力損失 。藉由NAD靜脈注射人體所需的生長因數和多種胺基酸，可以讓細胞再生、促進新陳代謝、減少內部炎症，進而幫助人體逆生長。

華僑醫美中心地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-775-8618、718-790-8678。

華人 肌肉 移民

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