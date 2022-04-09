我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

環球能源提供降低能源費用省電小貼士

工商記者廖學錕／紐約訊
帳單中有許多無形的陷阱，要多加注意。
帳單中有許多無形的陷阱，要多加注意。

進入華人市場服務多年的環球能源(Global Energy)長年為商業用戶爭取最低的價格，讓商家們在能源成本上達到有效的控管、降低成本。然而，觀念重於手段，唯有養成節約能源的觀念才是最根本之道。

環球能源公司旗下的華人代表Jessie，長年來在華人社區服務了無數商家，從帳單的比較到供應商（Supplier）的選擇都十分瞭解，替商家們真正達到節省成本的目的。Jessie同時也協助民眾進行節約能源的教育

Jessie表示，通過許多家庭或企業周圍的簡單小改變，就能減少能源消耗並節省更多金錢。例如讓太陽照進屋裡來，減少對人工照明的需求；當您洗衣服時，可以考慮用冷水，市場上有賣冷水用的洗衣液，將洗衣機的水溫設置從熱Hot切換到冷Cold，可將能源消耗減少一半；當您伏案工作許久後，起身活動或吃午餐時，請讓您的電腦也休息一下：將電腦設置為20分鐘不活動即進入「休眠」狀態；另外就是聰明地使用洗碗機，盡量等裝滿了髒盤碗後再洗，避免使用特殊模式、風乾模式。

容易忽略的一點就是小心「吸血鬼電壓」即使關閉電子設備，許多電子設備也會繼續消耗功率，所以使用完後務必拔掉設備插頭。購買電器請尋找能源之星，能源之星產品經過獨立認證，可以節省能源又不會犧牲美好的使用體驗。

環球能源負責的就是能源公司的供應部分。在有競爭的情況下，環球能源提供的價位總是更具競爭性，因為紐約公共服務委員會消費者協會認為，有競爭才會為用戶帶來更為公平低廉的價格和優質的服務，消費者(用戶)也就是最後的得利者。

最根本之道就是消費者收集近期的能源帳單，致電給電環球能源公司做比較，找出最適合自己的費率。該公司守信重口碑、提供低廉的價格、帳單高透明度、無隱藏費用、保證持續優質的供應服務，絕非直銷公司。

該公司中文諮詢專員Jessie，電話：646-508-5086，官網：www.globalenergyllc.net。

華人 教育

上一則

無懼大財團律師團 顧樂斯律師樓誓為建築工人索償

下一則

華埠 CMP 人力中心 提供青少年多項免費英語和職訓專案

延伸閱讀

道富環球捲入中美漩渦 香港盈富基金換人掌舵

道富環球捲入中美漩渦 香港盈富基金換人掌舵
環球能源提供降低能源費用省電小貼士

環球能源提供降低能源費用省電小貼士
調查：歐商會25%企業 1年內遷離香港

調查：歐商會25%企業 1年內遷離香港
香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

準備復出？許志安偷吃後事業慘跌 加盟環球唱片博翻身

準備復出？許志安偷吃後事業慘跌 加盟環球唱片博翻身

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束