St. Jude幫助轉移烏克蘭兒童癌症患者首批患者已安全抵達

離開烏克蘭、抵達孟菲斯市的St. Jude Children's Research Hospital病童。該女童已安排前往美國繼續接受長期癌症治療，她是四組烏克蘭兒童癌症患者中，第一組的一員。

3月21日（周一），一對兄妹離開烏克蘭 ，抵達田納西州孟菲斯市的St. Jude Children's Research Hospital®。他們是前往美國繼續接受長期癌症 治療的四組烏克蘭兒童癌症患者家庭中的成員。

St. Jude Children's Research Hospital 是美國首家接收烏克蘭患者的醫院，這些家庭乘坐美國政府的醫療專機從波蘭克拉科夫出發。患者年齡在九個月至九歲之間，他們將在St. Jude接受複雜的醫療護理。除癌症治療外，患者還將接受創傷知情社會心理學療法，以滿足心理、社交、情感和文化需求。St. Jude的教育工作者也將為患者及其兄弟姐妹開設學校課程。

「St. Jude Children's Research Hospital在烏克蘭的工作反映了該醫院一直以來的承諾，即確保患癌的兒童獲得挽救生命的護理，無論他們身處哪裡。」St. Jude院長兼行政總裁James R. Downing（醫學 博士）表示：「我們對身患重大疾病兒童的承諾延伸至全球各地，我們很榮幸能夠盡自己的微薄之力，幫助這些家庭轉移到安全的地方，讓他們繼續接受治療。」

俄羅斯入侵烏克蘭後不久，旨在提高全世界罹患癌症和其他重大疾病的兒童存活率的St. Jude Global計畫，發起了稱為SAFER Ukraine（應急回應支持行動）的人道主義行動，為兒童癌症患者及其家屬提供離開烏克蘭的安全通道。St. Jude Global與波蘭Fundacja Herosi、烏克蘭Tabletochki Charity Foundation（Tabletochki 慈善基金會）、Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology（波蘭兒科腫瘤學和血液學協會）以及其他基金會和國際組織合作，將患癌兒童從戰區撤離，並為他們提供醫療護理，使其繼續接受癌症治療。

「能夠迅速幫助諸多烏克蘭兒童及其家屬，是許多個人和機構合作夥伴努力的結果，他們為致力提高醫療服務品質和全球癌症和血液病兒童患者存活率有著共同願景。」St. Jude Global主任Carlos Rodriguez-Galindo（醫學博士）表示，「未來還有更多工作要做，但我們承諾會盡可能快速地做更多事情。」

St. Jude Global SAFER Ukraine協同合作，已為600多名患者提供幫助，這包括翻譯病例並協調前往波蘭分診中心Unicorn Marian Wilemski Clinic的車隊。在這裡，患者會接受醫療評估，家屬得以休息，之後會被送往歐洲、加拿大、美國等更多最好的癌症中心。組織者試圖讓患者盡可能離家近，以減少對他們生活造成的干擾，但由於可提供的臨床治療名額有限且患者的醫療需求有所提高等因素，孩子們可能要被送往離家更遠的地方就診。

「St. Jude Children's Research Hospital自成立以來，唯一的使命便是尋找治療方法，挽救兒童生命。當目睹身患重病的兒童在恐懼中逃離家園，緊握著母親的手並承受著病痛，中心再次發誓，我們會充分發揮醫學專業知識的力量並保持內心不泯滅的同情心，接納並保護這些無助兒童的生命。」St. Jude National推廣主任、St. Jude創始人Danny Thomas的女兒Marlo Thomas表示。

「St. Jude Children's Research Hospital是數百萬人協同合作的成果，幫助患癌和罹患其他致命疾病的兒童尋找治療方法並確保其有機會長大。」St. Jude Children's Research Hospital籌款和宣傳組織ALSAC院長兼行政總裁Richard C. Shadyac Jr.表示，「由於我們的支持者和全世界數百人的共同努力，推進類似倡議，現在和未來都有得天獨厚的條件為兒童提供幫助。」

「這正是我的父親創建St. Jude Children's Research Hospital的原因。當他說任何兒童都不應在生命的曙光中死去時，他指的不僅僅是美國的兒童，這也是St. Jude Global今天存在的原因。我和姐姐非常自豪能夠繼承他的衣缽。」St. Jude/ALSAC董事會成員、創始人Danny Thomas的兒子Tony Thomas表示。

St. Jude將對患者進行評估，並幫助其家屬入住醫院的住宿機構。關於這項流程，在家屬適應新環境之前，不會提供任何最新資訊。