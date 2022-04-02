中美保險 房屋保險專家 淺談降低房屋保額和自付額

被譽為房屋保險 專家的中美保險表示，投保房屋險可以保護個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等，都是符合降低保費 的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故風險也較大。中美代理多家保險公司，投保調度靈活、選擇多，更可以為該顧客量身訂製全套大樓保險方案來降低保費。

購置房產是最保值的投資方法之一，而房屋保險是保護房產與財物是必要保障。以下分享房屋保險專家的省錢心得。

（一）提高房屋安全係數：

多數資深房屋保險經紀都會給自己的房子裝設防盜系統、煙霧偵測器、火災警報器等增加住家安全的設配。除了獲得保費折扣外，更重要的是，他們知道這些設備可以給自己的財產提供最貼身的保障、降低事故發生的機率，避免因申請保險理賠引起保費上漲。除此之外，在房屋的內部若加裝自動灑水器以及做屋頂的維修與水、電、暖氣管線的維護，都可以享有保費優惠。如果所住的社區屬於門禁社區(Gated Community)，或有警衛駐守於入口，也是增加房屋安全係數並獲得折扣的方法。

（二）多種保險一起買：

一些保險公司為了爭取客戶，會提供多保單折扣、信用折扣和忠實客戶折扣。

（三）多保單折扣：

將擁有的房屋與車子保在同一家保險公司下，就可以獲得保險公司所提供的10%-25%折扣。

（四）信用折扣和忠實客戶折扣：

很多時候，保險公司也會提供折扣給長期投保的用戶。只要保持良好的信用，通常可以在投保三到五年之後獲得5%的保費優惠，投保六年以上更可以達到10%的折扣。

（五）增加自付額：

自付額指的是當房屋有損壞時，在保險公司理賠之前，你需要先掏腰包支付的金額。只要將自付額提高，就能獲得保費折扣。有經驗的保險經紀為自己購買房屋保險時，往往會把自付額提高，比方說從$1,000提高到$2,500，因為對於一套幾十萬的房子來說，在需要用到保險理賠時，常常是幾萬甚至幾十萬的理賠金額，相比起來，$1,000和$2,500的差別就不算太大了。但是，提高自付額還是需要先評估過自身的經濟狀況，在自己能夠支付的額度內將自付額提高。

（六）定期調整、貨比三家：

如果想要在房屋保險上節省保費，也記得要定期檢查自己房屋保險的保單，將會貶值的投保物品做出新的財產價值評估，也可以省下一筆錢。

好的保險經紀可以幫您省時省力，如果能以中文溝通，在投保、理賠時都方便了許多；中美專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣。公司提供全方位保險服務，舉凡汽車 、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC、傘蓋保險、房屋貨款、小商家行業的指甲按摩、餐館、洗衣店、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險；公司成立解散、薪資、酒牌等應有盡有，並提供各類特廉保險，歡迎洽詢。

電話：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402, Flushing, NY 11354(7號地鐵口AT&T樓上)，周一至周五營業時間：9am-5:30pm。