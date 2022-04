國稅局目前處理稅單的進程

聯合報稅 中心針對僑胞關心自己什麼時候可以收到退稅的問題,提供目前國稅局 處理稅單的進程。

國稅局在正常的工作時間內打開郵件,如果2021年4月沒有發現任何錯誤或不需要進一步審核的話,所有在2021年4月之前收到的電子報稅單就已經處理完畢。截至2022年3月18日,國稅局尚有700萬未經處理的個人及家庭報稅。這包括470萬個未處理的個人家庭報稅,其中包括納稅年度2021和先前有錯誤的報稅表 ,以及那些需要特殊處理的報稅表,例如需要糾正退稅額的報稅。這項工作通常不要求國稅局與納稅人通信,但確實需要國稅局員工進行特殊處理,因此在這些情況下,國稅局需要超過21天才能發放任何相關退稅,在某些情況下,這項工作可能需要90至120天。如對報稅表上申請的任何追償退稅抵免、子女稅收抵免、所得稅抵免或額外子女稅收抵免進行了更正,IRS將向納稅人發送一份解釋。

您需要等待多長時間?

美國國稅局理解及時處理納稅申報和退稅的重要性。國稅局已經處理了所有在2021年4月之前收到的無錯誤退款,並在繼續處理由於錯誤而需要手動審核的退款。國稅局正在繼續將納稅申報表和納稅人信函,從置後的狀態逐步改善為有更多工作人員工作處理的狀態。

你應該做什麼?

在大多數情況下,不需要進一步做什麼,但你可以查看WHERE IS MY REFUND或你的帳戶。如果您以電子方式報稅並收到確短認短信,則無需採取任何進一步的行動,只需迅速回復任何資訊請求。如果你以書面形式提交,請查看WHERE IS MY REFUND,如果它告訴您國稅局已經收到您的報稅表或正在處理報稅表,則代表國稅局可能正在審核中。國稅局正在努力完成結轉庫存,因此請不要提交第二份納稅申報表或聯繫美國國稅局瞭解您的納稅申報表狀態。

2020年失業金排除更正的現狀:美國國稅局繼續審查2020納稅年度申報表,並對失業補金的納稅人稅表進行更正,如果符合條件,將失業金從收入中排除。到目前為止,美國國稅局已經發放了超過1180萬筆退款,總額為145億美元。國稅局現在正專注於更複雜的報稅,一些納稅人將獲得退款,而另一些納稅人將把多付的稅款用於應付稅款或其他債務。美國國稅局將向受影響的納稅人發送一封信,通知他們更正情況,通常在更正完成後的30天內。有關更多資訊,包括提交修訂申報表的詳細資訊,請參見2020年失業補償排除常見問題解答。

詳情請電聯合報稅中心ALLSTATE TAX AND ACCOUNTING INC:718-461-0778、718-461-3289,地址:DBA H&R BLOCK, 39-20 MAIN ST., 2FL, FLUSHING, NY 11354,電話:718-461-0778,傳真:877-282-1134,短信:646-694-8272,電郵:[email protected]。