Burlington名品折扣商店 天景購物中心盛大開幕

全美大型連鎖名品折扣商店Burlington，日前於天景購物中心隆重開幕，為社區帶來物美價廉購物新風潮。

全美連鎖大型名品折扣商店伯靈頓(Burlington)，日前於法拉盛大學點 大道上的天景購物中心正式開幕。該店位於購物中心4樓、優衣庫(Uniqlo)旁，佔地32,530平方尺的店面，帶給社區民眾物超所值的購物選擇。

天景購物中心所屬的ShopCore Properties集團行銷經理孫偉家表示，該公司非常興奮及歡迎伯靈頓來到法拉盛社區，加入天景購物中心。一站式的天景購物中心已經是法拉盛地區的購物首選，相信伯靈頓的加入將帶給大家更多的品牌選擇，讓消費者以更優惠的價格購入心儀的服飾配件。

位於天景購物中心的伯靈頓為大紐約地區的第49家門店，引進包括男女裝、皮包配件、鞋類、童裝、青少年服飾、居家擺飾、寵物用品與玩具等眾多種類商品，每日新品上架，以低於市價的折扣期待消費者到場尋寶。更多伯靈頓名品折扣商店訊息，請瀏覽官網：www.burlington.com。

The Shops at Skyview天景購物中心是位於紐約皇后區 法拉盛的大型購物商場，匯集Uniqlo、Nike、Adidas、Converse等知名服飾品牌，還有連鎖超市Target、SkyFoods，以及貢茶、都可茶飲、飛達餅屋與外婆家等美食餐廳，以豐富的選擇與家庭導向為特色；女裝男裝、兒童服飾、鞋類配件、電子產品、美妝保養、家飾用品與娛樂設施等一應俱全。

ShopCore隸屬於黑石集團，為垂直性整合的房地產營銷公司，其營運項目包括租賃、開發、物業管理與資產管理。目前ShopCore於全美19個州負責租賃與管理50餘購物中心，總佔地超過2000萬平方英尺。更多有關ShopCore資訊，請瀏覽該公司官網：www.shopcore.com。

天景購物中心地址：40-24 college Point Blvd., Flushing, NY 11354，電話：718-460-2000。有關天景購物中心營業時間、商家列表、最新優惠訊息等，請瀏覽官方網站：https://theshopsatskyviewny.com，或關注官方Instagram：@theshopsatskyviewny與小紅書：@skyview。