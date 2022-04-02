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加州大學洛杉磯分校安德森預測中心 2022年美中年度經濟報告

工商記者鍾淑美／紐約訊

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心《2022年美中年度經濟報告》，標誌着國泰銀行與預測中心的第五度合作。

報告側重於美中經濟的近期表現及對兩國前景的預測。在為期兩年的美中第一階段貿易協議到期之際，回顧協議推行期間的限制和耽擱因素，探討受到干擾的全球供應鏈，得出一個可能出乎意料的結論。

在報告中，作者預測中心總監Jerry Nickelsburg及經濟學家俞偉雄，針對未來受疫情影響較少的經濟進行了深入的探討：「主要帶出的信息是，儘管過去兩年供應鏈中斷，並且製造業更多轉向本土化，但全球供應鏈仍在擴大。」

此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行或安德森預測中心的網站下載，網址分別為https://www.cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-2022-annual-economic-report及https://www.anderson.ucla.edu/sites/default/files/document/2022-02/CathayBank_AnnualEconomicReport2022.pdf。季度的更新報告將會在年內稍後定期出版。

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心，是加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的一個學術中心，為美國、加州及當地地區提供獨立的經濟展望研究。該預測中心對與當前事件相關的主題進行研究，為商業、學術界及政府的決策者提供洞察分析。安德森預測中心是美國第一家預測2001年經濟衰退的主要經濟預測機構；2020年3月，它率先宣布由新冠疫情引起的經濟衰退已經開始發生。

加州大學 供應鏈 洛杉磯

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