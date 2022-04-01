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臺灣華語學習中心正招收成人學員

工商記者黃元苓／紐約訊
紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心，吸引對中華文化和語言感興趣的各族裔成年人報名。
紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心，吸引對中華文化和語言感興趣的各族裔成年人報名。

中華民國僑務委員會(簡稱「僑委會」)與歐美地區僑校（團）的通力合作下，預計2022年將開辦「臺灣華語文學習中心」共計45所，主要在歐美多個國家；其中美國東部共8所，分布在紐約三州地區的計有紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心(New York Taiwan Center for Mandarin Learning，簡稱TCML)、新澤西州臺灣華語文學習中心——梅山中文學校(Taiwan Center for Mandarin Learning-Murray Hill Chinese School)以及新澤西州臺灣華語文學習中心——普林斯頓中文學校(Taiwan Center for Mandarin Learning-Princeton Chinese Language School)等。歡迎年滿18歲，對中華文化及語言感興趣的成年學子踴躍報名入學。

2021年，僑委會已協輔18所僑校設置「臺灣華語文學習中心」，2022年將繼續輔助成立27所新的「臺灣華語文學習中心」，預計今年將在歐美地區總共輔助開辦45所「臺灣華語文學習中心」；包含美國35所，分布於東部、東南、西部與中部地區；歐洲的英國、法國及德國各2所；奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所。

未來僑務委員還會鼓勵歐美地區的僑校（團）踴躍申請設置「臺灣華語文學習中心」，結合更多歐美僑校，教授及推廣具臺灣特色的華語教學，分享自由民主的經驗。

為爭取目前海外華語市場擴展契機，臺灣僑務委員會推動「臺灣華語文學習中心設置計畫」，輔助歐美地區僑校（團）成立「臺灣華語文學習中心」作為推廣具臺灣特色的華語教學之平臺，提供在地18歲以上人士學習華語的據點。

鑒於歐美地區學習華語的人數逐年增加，華語教學蓬勃發展，美國聯邦政府於2020年10月公布「語言學習計畫」。臺灣與美國在12月2日共同簽訂「臺美教育倡議」，僑務委員會與相關部會與美國AIT建立協商合作模式，以加強雙方語言合作。

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心，自今年2022起，春季全新開辦成人華語班。該班培養華語的聽說讀寫全方位能力，兼教臺灣歷史。目前春季班已開課，為期12周，每周三小時，即每周六實體課排定下午1:00-3:00時在紐約臺灣會館上課；每周三在Zoom網上上課，時間為晚上7:00-8:00時，每堂課限10-15名學生。至於秋季中級課程，預計在2022年9月17日周六開課，具體上課時間將另行公布，敬請密切留意。

以上課程報名費$20，一期12周學費$240，或兩期24周學費$400；收現金、支票，抬頭請寫 Taiwan Center；如用PayPal，請付款至：[email protected]

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心網址：https://nytaiwancenter.org/mandarin，洽詢請電：718-445-7007，或電郵：[email protected]。實地上課地點均在臺灣會館，即137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354(北方大道上，介於緬街與友聯街之間)。

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心二維碼。
紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心二維碼。

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