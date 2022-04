臺灣華語學習中心正招收成人學員

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心,吸引對中華文化和語言感興趣的各族裔成年人報名。

在中華民國 僑務委員會(簡稱「僑委會」)與歐美地區僑校(團)的通力合作下,預計2022年將開辦「臺灣華語文學習中心」共計45所,主要在歐美多個國家;其中美國東部共8所,分布在紐約三州地區的計有紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心(New York Taiwan Center for Mandarin Learning,簡稱TCML)、新澤西州 臺灣華語文學習中心——梅山中文學校(Taiwan Center for Mandarin Learning-Murray Hill Chinese School)以及新澤西州臺灣華語文學習中心——普林斯頓中文學校(Taiwan Center for Mandarin Learning-Princeton Chinese Language School)等。歡迎年滿18歲,對中華文化及語言感興趣的成年學子踴躍報名入學。

2021年,僑委會已協輔18所僑校設置「臺灣華語文學習中心」,2022年將繼續輔助成立27所新的「臺灣華語文學習中心」,預計今年將在歐美地區總共輔助開辦45所「臺灣華語文學習中心」;包含美國35所,分布於東部、東南、西部與中部地區;歐洲的英國、法國及德國各2所;奧地利、愛爾蘭、瑞典 、匈牙利各1所。

未來僑務委員還會鼓勵歐美地區的僑校(團)踴躍申請設置「臺灣華語文學習中心」,結合更多歐美僑校,教授及推廣具臺灣特色的華語教學,分享自由民主的經驗。

為爭取目前海外華語市場擴展契機,臺灣僑務委員會推動「臺灣華語文學習中心設置計畫」,輔助歐美地區僑校(團)成立「臺灣華語文學習中心」作為推廣具臺灣特色的華語教學之平臺,提供在地18歲以上人士學習華語的據點。

鑒於歐美地區學習華語的人數逐年增加,華語教學蓬勃發展,美國聯邦政府於2020年10月公布「語言學習計畫」。臺灣與美國在12月2日共同簽訂「臺美教育倡議」,僑務委員會與相關部會與美國AIT建立協商合作模式,以加強雙方語言合作。

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心,自今年2022起,春季全新開辦成人華語班。該班培養華語的聽說讀寫全方位能力,兼教臺灣歷史。目前春季班已開課,為期12周,每周三小時,即每周六實體課排定下午1:00-3:00時在紐約臺灣會館上課;每周三在Zoom網上上課,時間為晚上7:00-8:00時,每堂課限10-15名學生。至於秋季中級課程,預計在2022年9月17日周六開課,具體上課時間將另行公布,敬請密切留意。

以上課程報名費$20,一期12周學費$240,或兩期24周學費$400;收現金、支票,抬頭請寫 Taiwan Center;如用PayPal,請付款至:[email protected]。

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心網址:https://nytaiwancenter.org/mandarin,洽詢請電:718-445-7007,或電郵:[email protected]。實地上課地點均在臺灣會館,即137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354(北方大道上,介於緬街與友聯街之間)。