報稅季指南：為退休儲蓄

美國國稅局提醒納稅人，他們有可能在2021年的稅表中，對2022年4月18日之前為個人退休金 帳戶IRA進行的供款申請扣除。

IRA是一項個人儲蓄 計畫，可讓員工和自雇者為退休留出資金，並享有稅收優惠。2021年的供款可以在4月18日報稅 截止日之前支付給傳統或羅斯IRA，但必須向金融機構指定是為2021年供款。

一般來說，符合條件的納稅人2021年最多可以向IRA供款6,000美元；對於2021年底年滿50歲或以上的人，限額增加到7,000美元；對一個或多個傳統IRA的合格供款，最高可扣除供款限額或納稅人補償的100%，以較低者為准。IRA供款不再有最高年齡限制。

納稅人如果為特定雇主退休計畫供款，例如401k或403(b)、IRA或生活體驗改善ABLE帳戶，或許可以申請儲戶抵免優惠。該優惠也稱為退休儲蓄供款抵免優惠，抵免金額通常基於供款金額、調整後總收入和納稅人的報稅身份。納稅人的收入（或聯合收入，若適用）越低，稅收抵免的金額就越高。被撫養人和全日制學生沒有資格獲得該抵免。有關ABLE帳戶年度供款的更多資訊，請參閱https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p907.pdf。

雖然羅斯IRA的供款不可扣稅，但合格的分配是免稅的，羅斯IRA供款可能會根據報稅身份和收入而受到限制。納稅人即使參與雇主贊助的退休計畫（包括基於SEP或SIMPLE IRA的計畫），也可以向傳統和/或羅斯IRA供款。

納稅人可以在國稅局官網IRS.gov上找到常見問題解答、表格和說明以及易於使用的工具。本新聞稿是《報稅季指南》系列的一部分，該指南可幫助納稅人提交準確的納稅申報表。《您的個人聯邦所得稅》中提供了更多幫助：https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17zhs.pdf。