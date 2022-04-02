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鳳妃堂走在潮流尖端 美顏美體活化人生

工商記者劉應森／紐約訊
鳳妃堂走在潮流尖端，美顏美體活化人生。
鳳妃堂走在潮流尖端，美顏美體活化人生。

從古至今，世人一直在尋找永葆青春的長生不老藥，以期留住美好的青春，這可能是許多人夢寐以求的理想。正所謂雲想衣裳花想容，試問有誰會不愛美呢？

市場上各種不同抗衰老、恢復青春的美顏方式數之不盡，形形色色、各有不同，如注射玻尿酸、肉毒素、埋線提升、射频緊膚、激光美顏等。皮膚老化通常在25歲左右開始，此時维持皮膚弹力和强度的SMAS（筋膜層）、胶原蛋白及弹力纤维遭到破壞並加速流失，衰老無可避免。

●潮流大勢所趨、激光駐顏有術

你是否對臉上的雀斑感到非常苦惱呢？體毛多、毛孔大，這些是否可以修復？面部肌膚鬆弛衰老，應該如何迅速恢復青春？

激光美顏風行美容界，分享大家一些關於激光美顏的知識，為愛美但皮膚有嚴重問題的人士帶來一些資訊，給欲採用激光治療的人帶來幫助，不再畏懼「激光」這個名字。

●激光是從何而来？

大自然環境中充满着電磁波，而電磁波的單位是波長。人眼可以看到的光波長範圍在380纳米-780纳米，波長更短的有紫外線、倫琴射線和伽馬射線，波長更長的有红外線、微波和無線電波，提取出某一特定波長的電磁波，就會形成激光。激光有着能量大、方向專一、具穿透性等特點，可以在人体组織局部產生高熱量，達到去除或破壞目標组織的目的。

●常用激光解決的皮膚問題

雀斑、老年斑：祛斑是激光治療的最大领域。激光對於多数皮膚表面的斑都能起一定的功效，其原理主要是利用激光的能量破壞人體色素，使其分解吸收。皮膚是有生命的，所以在祛斑完成後亦要細心保養皮膚，這樣才可增強達到美顏護膚的完美效果。

红血絲：红血絲有分先天和後天造成的，一般嚴重的话會建議採用激光治療，如果不是特别嚴重，则採取後期治療，達到避免加重的情况。

脱毛：脱毛也是激光治療的重要组成部分，尤以腋窝、四肢、口周最為廣泛。目前很多脱毛儀器在美容院非常盛行，有想要永久脱毛的人士無妨一試。

治療痤瘡痘疤等：皮膚痤瘡非常嚴重者，一般建議到醫院皮膚科進行診斷。醫生一般除了開藥外，最常见的就是建議用激光治療，但真正的激光治療只能對輕中度痤瘡進行治療。痘坑嚴重者也建議做激光，會比使用修復型產品效果更好。

皮膚收緊：這是很常見到的，比如现在很火的光子嫩膚、超聲刀之類的，就是利用激光的强脉冲光作用於皮膚组织，產生熱能和光化學作用，使深部的胶原纖維和弹力纖維重新排列、再生並恢復弹性，使面部皮膚皺紋消失或减轻、毛孔减少，起到使皮膚年輕化的作用。

享譽紐約美容業的「鳳妃堂」喬遷皇后區新址，即日起推出春季回饋大優惠，各項美容美體低至4.5折。該中心美容微整項目應有盡有，超聲刀拉皮送全臉埋線提升、特效水光針、德國PRT免開刀美眼療程、Titna 3D光波緊膚、皮秒激光、truSculpt減肥、特效袪肚腩中藥減肥、激光脫毛等系列，讓您容貌更煥發亮麗、身材曲線玲瓏動人，展現更年輕的風彩與魅力，歡迎蒞臨享受超值大優惠。

負責人張茜(Cici)表示：為感謝客戶長期的支持與愛護，特別舉辦喬遷「春季回饋大優惠」酬賓活動。該新中心美容微整項目應有盡有，儀器全是正牌公司出品，可讓客戶美麗年輕且安全性高。

1)皮秒激光：美白嫩膚，有效袪除雀斑、曬斑、內分泌斑、黃褐斑、老年斑、疤痕等。

2)德國PRT免開刀美眼療程：袪黑眼圈、眼袋、淚溝。

3)超聲刀拉皮送全臉埋線提升：肌膚緊致年輕。

4)Titna 3D光波緊膚：似十年青春一次拉回。

5)特效水光針：保濕美白，是很火的皮膚美容方式，能有效改善皮膚的乾燥問題，可以補水嫩膚緊膚、改善細小皺紋、淡化色斑。

6)激光脫毛：可永久脫毛。

7)truSculpt減肥：truSculpt 3D電波溶脂減肥塑身儀，擁有美國專利電波探頭，是全球領先的鐳射美學設備，由Cutera上市公司出品，具瘦身、塑形、緊實的三重功效，可以改善雙下巴、手臂、側腰、腹部、臀部、大腿等肥胖部位。

8)特效袪肚腩中藥減肥：高科技儀器配合中藥灌腸排毒，內外兼治讓您健康減肥瘦身。

為求最高醫美效果，「鳳妃堂」不斷精研引進更超值的醫美項目，禮聘著名的整形美容專家Joel Shahar M.D.，為顧客精心打造個人專屬的美好身段及青春容顏。「鳳妃堂」為加強陣容，禮聘醫學博士Zhi Gong Yang共同主理。新店全新裝潢，風格時尚、環境高雅舒適、儀器新穎、技術超優，提供各類周全服務，各種醫美安全可靠。

鳳妃堂新店地址：140-08 Sanford Ave, Flushing, NY 11355，電話：718-321-7733。

鳳妃堂走在潮流尖端，美顏美體活化人生。
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醫美專家張茜
醫美專家張茜
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