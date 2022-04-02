暌違2年，美國華裔小姐競選今年重新登場

過去美國華裔小姐選美比賽的盛況。

美國華裔 小姐選美會日前宣佈，因新冠疫情暌違兩年的美國華裔小姐選美，今年將恢復舉辦，讓年輕貌美、才藝與智慧並存的佳麗們踏上舞臺，展現個人魅力。美國華裔小姐選美今年繼續由康州金神大賭場協辦、麗興恒生集團冠名贊助。「2022年第19屆美國華裔小姐競選」現已接受報名，年齡17歲至26歲、有美國合法居留身份的華裔女性均可參加，請大家踴躍報名，留下青春的倩影。

選美會共同創辦人兼營運總監阮健華表示，自2002年創辦美國華裔小姐競選以來， 20多年裡，選美會選出的佳麗在香港 娛樂圈與國際選美舞臺上取得過輝煌的成績。其中最令人津津樂道的是2004年美國華裔小姐冠軍陳法拉，她在2005年香港TVB國際華裔小姐競選獲得亞軍後便在香港演藝圈發展，成績優異；2014年她回美國，在茱莉亞演藝學院修讀碩士學位，現今在美國好萊塢成為炙手可熱的演員，接拍多部劇集和電影 ，並參演漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》，同時獲得多個國際名牌的代言機會。

美國華裔小姐選美會總裁何嘉琪說，近年的美國華裔小姐冠軍佳麗們，連續五年在「香港國際中華小姐」比賽中取得三甲佳績：分別有2014年惠櫸喬奪得季軍，2015年陳舒菲奪得亞軍，2016年餘思霆和2017李思佳均獲得冠軍，2018年吳雅珠奪得季軍。余思霆簽約香港無線電視出道成為藝人，至今已經接拍多部劇集和主持工作，最近播出的TVB電視至潮綜藝節目《一日打工仔》大受歡迎，正在熱播中。余思霆這次回紐約也出席了當天選美會啟動的新聞發布會，分享她當年參賽的經驗和近況。

出席新聞發布會的嘉賓分別有協辦單位康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑、冠名贊助商的麗興恒生集團董事兼總設計師蘇昌華、紐約市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務鄭祺蓉、美國紐約華人總商會會長徐家鵬、繁榮華埠總會創會行政總裁田士銳、新中華超級市場負責人徐家賢、擔任歷年導演的Digital Art Video總裁Kim Wang、洋子健身全明星負責人付婷勻、華興旅遊總裁梁華釗、Flushing Medical Spa代表Lily Zhang、凱業地產董事Yanna Luo、新東溢豐餐廳負責人Lawrence Gu、舞蹈導師賴晶晶、形象顧問Yilin Hsu、音響顧問Vinny Wong和擔任主持的第18屆美國華裔小姐季軍陳果果。

阮健華表示，「2022年度第19屆美國華裔小姐競選」活動必定精彩紛呈、火爆熱烈，選美會將利用各大自媒體在社交平台全力推廣，製造熱搜話題，展示華裔小姐的獨特魅力。有自信、有夢想、有才華的佳麗們，應把握機會、盡快報名，早鳥載止日期為4月22日，最終截止日期為5月27日；大會安排5月28日在紐約法拉盛喜來登酒店進行面試，之後進行為期兩個月的活動，這包括了20天的集訓課程、6月18日的首場公演、7月8日的才藝淘汰賽和7月23日在康州金神大賭場舉行的總決賽。更多詳情可以致電：347-829-6692、917-686-0866。