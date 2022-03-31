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江思博痛症復健診所非手術療法 專治各種痛症

工商記者衛伯承／紐約訊
江思博醫生行醫十多年，以豐富專業的臨床經驗，採非手術療法治療各種痛症。
江思博醫生行醫十多年，以豐富專業的臨床經驗，採非手術療法治療各種痛症。

江思博(Jason Kong)痛症復健診所專治各類痛症，如關節炎、退化、錯位以及頭頸腰椎壓迫神經導致手腳疼痛、乏力、麻痺、頭痛等症狀。該診所遵照CDC指引，嚴格做好每項消毒防疫措施，讓前來就診的病患及所有醫護人員處於衛生安全的環境。江醫生擅長治理運動創傷、中風後遺症、頭暈、耳水不平衡、顎骨關節錯位(牙關痛)等問題。

江醫生認為準確斷症是診治過程中最重要的一環，他會向病人詳述解釋病況後提供適當的治療方案。考慮到患者病情及病歷、風險評估，根據不同病人的情況需要對症下藥。非手術療法包括口服和外用藥物、物理治療、西方正骨術、針炙、各種關節及筋膜炎注射、痛點注射等(診所設超聲波電腦定位，大幅度提升準確度和安全性)。常用的「骨膠原」針，醫學名稱為「玻尿酸」或「透明質酸」，由醫生注射到關節膜中，起潤滑作用，減輕關節壓力和磨損、舒緩症狀。近年增設軟組織重生療法、高濃度血小板血清治療PRP(Platelet-Rich-Plasma)及「保露」療法(Prolotherapy)，讓病患者更多選擇，提升治療效果。另外，診所設置高端儀器，如肌電圖、血管神經檢視圖、平衡測試，憑檢查結果可幫助找出導致問題的原因：例如因糖尿病導致周邊神經受損、耳水不平衡或下肢關節病等。知悉病源後給予適當治療，可預防及減少跌倒的機會。

痛症大部分源自骨關節磨損退化、肌腱錯位或不平衡，意外創傷、工作勞損或不良生活習慣等，均會導致上述問題。至於頭/頸/肩痛、手麻無力等，大多是因頸椎病導致的；腰椎則會引起腰/腿痛、麻痺、無力等；腳痛或麻有時是血管問題引致。膝、胯、頸、腰、手或肩的急性關節炎，若嚴重至痛楚難耐，影響日常生活、作息等，醫生會即時進行注射或利用口服藥迅速舒緩病人痛楚。如患者情況需要，醫生會轉介到合適的專科作進一步治理。

江醫生行醫十多年，承蒙病人的信任及讚譽，也得到不少醫生同業推薦，以豐富專業的臨床經驗回饋社區、服務僑胞。江醫生溫馨提醒，當病人面診時須提供病歷，特別是有頭頸腰椎關節舊患、中風、高血壓、糖尿病、心血管疾病等；對若干食物或藥物有過敏；曾經進行過手術等，務必要知會醫生；服用藥物狀況及家族病史，亦應讓醫生記錄備案。上述資料，對醫生斷症下藥有極大幫助。

江思博醫生及其醫療團隊由衷感恩廣大僑胞的支持，一起克服新冠疫情的影響，於未來日子繼續秉持一貫宗旨：專業竭誠、一絲不苟，努力服務社群。診所地址：法拉盛緬街39-01號309室(七號地鐵站側，大通銀行樓上)，查詢或預約電話：718-886-2906(國、粵、英語及福州話)，可瀏覽網頁：www.drjasonkong.com。

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