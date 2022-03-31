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華僑醫護學院開新課 脫毛季鐳射技師培訓 

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫護學院三大就業培訓項目：HHA家庭護理、醫療健康課程、美容考牌課程，幫助有目標和有需要的僑胞實現就業和再就業的夢想。
華僑醫護學院三大就業培訓項目：HHA家庭護理、醫療健康課程、美容考牌課程，幫助有目標和有需要的僑胞實現就業和再就業的夢想。

位於法拉盛的華僑醫護學院，日前提供最新開設的脫毛季鐳射技師培訓課程。新開班的課程還包括抽血技師、家庭護理（HHA）、護士護理（CNA）、月嫂、催乳師、高級育兒師等，歡迎有興趣的僑胞洽詢。

華僑醫護學院是紐約第一所華人經營的醫護學院，由前衛生局退休的資深醫護李老師親自主理，目標是培養僑胞適應瞬息萬變的社會和就業巿場。學院的使命是幫助有目標和需要的僑胞，實現就業和再就業的夢想。

學院是一所持有紐約州教育局執照的醫護專業、美容專業培訓學校，設有各種醫護班、美容考牌培訓課程；特別開設針對華人的實用課程，教授新移民一技之長，是許多中年人轉行、青年人就業的最佳跳板。該校師資一流，教師都擁有紐約州教育局執照，成立13年來桃李滿天下，協助新移民僑胞在美各地安居樂業。

該校介紹近期需求最多的護理人員，其具備的HHA家庭護理証書表示，家庭護理員在護理領域是一個基礎且重要的職業。在家庭護理員以及其他醫療專業人員的協助下，患者或老人可以保持一定程度的獨立性和舒適感。本課程可以用多種語言上課並且是一個相對較短的計畫，通過快速培訓可立即上崗，屬政府工、有報稅、有醫療保險、時薪$15-$20，是新移民的最佳選擇。家庭護理專業學員基本上一學完就找到工作，就業率達90%以上，是護理公司爭相聘請的對象。

此外，其他醫療相關課程例如護士助理CNA(Certified Nurse Assistant)也是熱門學科。為應對醫院、療養院對護士助理的高要求，該校提供的CNA培訓計劃最快可在8周內完成學習，包括課程指導、實驗室培訓和臨床實習，學生有資格參加紐約州認証考試。經過三個月的專業訓練，學員將學到：基礎護理和個人照顧技巧、安全和急救程序、老人院的臨床護理技能、面試技巧和簡歷書寫、職業英語；同時還將順利考取紐約州辦法的護士助理牌照。

華僑醫護學院的美容美髮訓練，可幫助從事美容相關行業的人士考取美容(cosmetology)、美容專科（Esthetics）、指甲技師（Nail Specialty）和除毛（Waxing）牌照。美容課程提供了必要的理論和實際應用，以獲得一個紐約州規定的美容師執照成為美容美髮師；課程將為學生準備在所有美容文化領域的就業機會。

華僑醫護學院地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-445-5888、718-886-1018。

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