紐約耳鼻喉中心全方位確保病患安全賀繼賓、任安慎籲切勿擔誤病情

新冠疫情 未退，即使已經完成疫苗 接種也不應掉以輕心。紐約耳鼻喉中心對前來求診的病患防疫要求、診所消毒程序、醫護人員防護等每一個步驟，都按照美國疾病管制與預防中心（CDC）及職業安全與健康管理局（OSHA）設定的標準流程，全方位確保每位病患與醫護人員的安全。賀繼賓、任安慎兩位醫師也提醒僑胞，疫情間如有任何耳鼻喉病症，請務必預約看診，切勿擔誤治療，以免造成病情加重，影響身體健康。

該診所表示，許多患者原本按照正常療程治療，但疫情間因擔心外出染疫，拖延擔誤了治療時間，造成病情加重、影響身體健康。賀醫師、任醫師呼籲僑胞，紐約耳鼻喉中心擁有完善的消毒程序，真正落實診所醫護與患者的安全，目的就是希望不要擔誤到所有患者的治療療程，讓患者安心就診。該診所也提供Covid-19疫苗注射，尚未接種疫苗的僑胞請先致電預約，診所將協助瞭解您目前的情況並安排疫苗注射相關事宜。

自紐約市全市解封以來，凡是來診所進行小手術 的患者，需提供一周內核酸檢測陰性證明，或是出示完成兩劑Covid-19疫苗的接種卡，以確保客戶與醫護之間的接觸安全。

新冠病毒仍持續變異擴散，紐約耳鼻喉中心每天消毒數次，患者一出診間即刻消毒，醫師護士也都穿上防護衣，保護患者也保護自身。該診所已於日前恢復全面看診，對於每位前來求診病患的健康安全謹慎小心，全面防護病患與醫護人員的安全。

紐約耳鼻喉中心由賀繼賓、任安慎醫師共同主理，兩位醫師同時也是皇后區唯一華人耳鼻喉醫生執教常春藤大學醫學院的醫師。除此之外，該診所向來對僑胞特別關心，致力於回饋華人社區。

該診所專精各類耳鼻喉頭頸疾患美容整型，診治項目有：中耳炎、耳道炎、耳鳴、暈眩、耳水不平、耳膜穿孔、耳骨硬化、中耳積水、鼻竇炎、鼻出血、鼻敏感、鼻塞、鼻中彎曲、鼻咽痛、鼻咽癌、鼻骨矯正、沙聲、聲帶小結、吞嚥困難、咳嗽、呼吸道炎症、唇舌口腔痛腫、口腔潰瘍、甲狀腺、腮腺癌、扁桃腺、頭頸腫瘤、胃酸倒流。

診所內可實施各類先進檢測及手術，註冊聽力治療師主裡聽覺、聽力檢查及(VNG)眩暈檢查，提供全新Lyric尖端助聽器材，特設協助配戴助聽器、內耳助聽(OAE)。該診所還提供過敏源(敏感抗原)皮膚測試，免疫注射治療，舌下免疫療法級敏感滴液；以及耳手術顯微鏡檢查去除鼻息肉，提供鼻鏡鼻咽喉內視鏡，全新超聲波指引甲狀腺針穿活檢(Thyroid Ultrasound guided FNA)，全新鼻竇球囊擴張術。

該診所接受大部份醫療保險，週一至週六即時門診，精通國、粵、英語。新址：法拉盛38-08 Union St., #3D，Flushing, NY 11354，電話：718-670-0006。