紀文禮眼科醫學博士免開刀矯正近視/散光角膜矯形鏡

「成人與兒童眼科」專科院士——紀文禮眼科醫學博士。

為擴大服務各界，知名的「成人與兒童眼科」專科院士——紀文禮眼科醫學 博士(New York Eye & Laser PC)，於去年特遷址至法拉盛市中心王子街全新大樓。診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病及高血壓眼疾等。除此之外，該診所擁有先進的檢測儀器並採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。

紀文禮醫師WILLY KY, MD FACS是紐約西奈山大學醫學博士、NYU 眼科專科/華盛頓大學兒童眼科專科院士，擁有美國眼科專科特考文憑，曾任NYU醫學中心、西奈山醫院、北岸大學醫院主治醫生，現任NYU醫學中心助理教授，擁有20年以上豐富的臨床實務經驗。紀醫師表示，護眼必須從小開始，而隨著科技發達，電視、電腦和手機是導致小孩戴眼鏡的根源，應及早尋求專業醫師檢查並矯正。紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金。他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術 和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視；他的著重項目包括激光視力矯正(鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術)、更高技術的白內障選擇(包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore和多焦點鏡種植體)、隱形眼鏡(包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片)。

根據許多研究報告，亞洲人更容易患近視。小孩在8歲半以前是斜視及弱視治療的關鍵期，錯過這時期，矯正治療效果會變差。另外研究也顯示，高度近視容易引發其他眼疾，如早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑裂孔、黃斑出血及黃斑退化等。隨著近視眼淺齡化，近視度數不斷加深，應考慮角膜矯正術(Orthokeratology, Ortho–k，也稱為CRT)，是控制近視的好選擇，也是為輕度近視或者有散光的病人提供的一種非手術性的治療選擇；專家建議應該尋找有資格認證的角膜矯正術(CRT)專科醫生看診。白內障是許多老年人面對的問題，原因是眼睛的水晶體混濁，聚光與調視功能下降。紀文禮眼科醫師採用最新的白內障摘除技術，根據每一個人的情況選擇適合患者的手術方案和人工水晶體，根據眼部電腦斷層掃描引導定位輔助，更大程度提高術後的效果。

紀醫生提醒全面眼睛檢查的重要。成人：隨著年紀增長，全面的眼科檢查越來越重要，以防延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病。紀醫生擁有一個龐大的專業眼科資訊網，可以在更加專業的領域中為病人提供參考。兒童：兒童眼睛需要兒童專業眼科醫生的檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。根據個人的年齡和狀況，眼科檢查一般需要一到兩個小時。擴瞳是藥水滴到你眼睛裡瞳孔擴大的過程，對兒童和成人都很重要，可以檢查眼睛內部以及視網膜的問題，包括白內障、青光眼、飛蚊症以及糖尿病對眼睛的影響；擴瞳是兒童唯一準確檢查眼睛度數的方法。

紀文禮眼科醫學博士診所專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題，服務人員精通國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste.7C, Flushing, NY 11354（天廣新天地七樓7C室）。診所接受各類保險，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六(請預約)。