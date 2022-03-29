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法拉盛寧欣綜合診所提供飛機前24小時新冠肺炎核酸檢測

工商記者鍾淑美／紐約訊
寧欣綜合診所六天看診，中文服務滿足了華人社區居民的需要。
寧欣綜合診所六天看診，中文服務滿足了華人社區居民的需要。

由梁衛寧醫師主理的寧欣綜合診所位於紐約市法拉盛，一週六天看診，深得僑胞的肯定。綜合診所包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，還提供內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務，病人在一個診所可以看好幾種疾病。因應僑胞出國需求，特別提供飛機前24小時新冠肺炎核酸/抗體雙陰檢測。

此外，寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質疏鬆、關結炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。華人移民的常見病都可以在綜合診所裡解決。

梁衛寧醫師於2011年獲得第25屆艾麗絲島傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生。梁醫師說，華人移民平時工作忙，只有周末才能有空出來看病，診所周末開門給工作忙碌的華人提供了看病的機會。同時，寧欣診所還提供移民體檢服務。梁衛寧本人是移民局指定的體檢醫生，他表示，移民體檢的醫生責任重大，移民體檢醫生需要認真負責、實事求是、不作假，移民局才能相信，這也是對體檢者的負責。

寧欣綜合診所周一至周六開診，地址：法拉盛132-34 41st Ave, Flushing, NY，時間：上午9時至下午6時，歡迎諮詢；電話：718-886-1150。

移民局 華人 手術

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