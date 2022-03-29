香港工廠圍攏資金大拍賣紐約皮衣皮草4/2-4/4折扣80%

皮草是富貴的象徵，在紐約這樣的世界大都會，皮草是社交場所淑女冬天展示自己曼妙身材的時尚選擇。

紐約皮衣皮草專賣店在香港的工廠為圍攏資金，將於4/2-4/4在法拉盛 喜來登酒店七樓舉辦為期三天的大拍賣活動，全場2022年新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起(原價$4000)，折扣高達80%。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優、深受華人喜愛，此次拍賣的包括2022新款皮草時裝，適合東方女性身材，簡約大方又透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚 與風格融為一體。

此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會中有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值。「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。」皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適；自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素，不論是超薄型、超短型、中長型、加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓(135-15 Roosevelt Ave)，入口在羅斯福上，近王子街。展銷時間：上午10時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。