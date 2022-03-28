信心商業駕校ELDT入門級駕駛員培訓課程春季班開課

信心商業駕校的學員在法拉盛租用場地進行封閉培訓。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練Jacky李經營的信心商業駕校，因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得聯邦FMCSA與紐約市 政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。針對2/7的FMCSA交通局新法規，該校提供商業駕駛員入門基礎課網課。這個課程可以讓初學者知道商業駕駛的基礎，包括如何夜間行駛、遇到檢查如何處置、在駕駛過程中飲食如何調整等必備常識。

以下是一些學員們對商業駕駛員要求的新法規常見問題。

問：我的CDL是2022年2月7日之前簽發的，如果我想在2022年2月7日或之後申請升級到更高等級的CDL，應該怎麼辦？

答：您必須先完成CDL所需的ELDT入門級駕駛員課程，然後才能參加CDL路試測試。

問：我的CLP是在2022年2月7日之前簽發的，又該怎麼辦？

答：您無需完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，只要在您CLP或更新的CLP到期之前獲得CDL即可。

問：我的CDL是於2022年2月7日之前獲得的，如果我在2022年2月7日或之後首次申請S、P或H准駕背書，該怎麼辦？

答：您必須完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能獲准參加S或P路面測試或H知識測試。

問：如果我在2022年2月7日之後獲得CLP，又怎麼辦？

答：您必須先完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能參加CDL路面測試、S或P路面測試或H知識筆試。

問：我在2022年2月7日之前獲得了CDL，該怎麼辦？

答：即使之前獲得的CDL需要更新延期，您也無需完成ELDT入門級駕駛員培訓課程。

問：我在2022年2月7日之前獲得了S、P或H背書，該怎麼辦？

答：您不需要為之前簽發的背書完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，即使已失效需要延期。

問：我在2022年2月7日之前獲得了CLP，但CLP在我準備CDL路試之前就過期了，該怎麼辦？

答：您必須先完成所需的ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能參加CDL路面測試。

信心商業駕校（J&S Reliance Driving School）是政府指定授權的商業駕駛員培訓機構，凡符合資格者，該校可協助申請A貨櫃、B/P/S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作，工作資源包括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會、工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款 機構簽約合作，首家推出分期付款學駕照 計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

詳情請洽信心商業駕校（J&S Reliance Driving School），辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369，報名電話：718-205-6789、347-269-4001。