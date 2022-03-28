市府152建築法規知多少「頂峰」提供正確資訊和合法解決之道

如果您是紐約市 建築物的業主、三家庭及以上或商住兩用的業主，那麼您對市府的152建築法規瞭解多少呢？樓宇業主必須呈交的定期煤氣管線檢驗報告，您已如期提交了嗎？「頂峰水喉暖氣消防工程公司」將為您介紹最新的資訊，並為您提供安全正規的解決之道，來保障您的財產安全及避開可能的萬元重罰。頂峰工程公司是一家由華人經營超過30年的專業的建築工程公司，具有市政府的各項相應執照，能夠進行大中小型建築工程相關服務。公司有著自己的執照建築工程師(Professional Engineer)、資深水喉技師（Lic. Master Plumber）、消防技師和施工團隊。公司完善的售前、售中及售後服務，更是讓客戶和同行稱道，歡迎業主前往參觀或致電諮詢。

據「頂峰水喉暖氣消防工程公司」負責人Jeff介紹，市府的152建築法規於2016年首次通過，要求對紐約市建築物的冷氣管道系統進行定期檢查。2020年的最新更新後，生效期是從2020年1月1日開始，紐約市所有的建築物每四年需進行一次煤氣管道檢查；如果不按照時間表內完成，將會被處罰最高10,000美元的罰款。法律要求必須由有紐約市執照的水管工「licensed master plumber，簡稱LMP」，或在LMP的直接和持續監督下工作的合格人員，對從入口到所有暴露的煤氣管道進行檢查，檢查是否存在過度的腐蝕或管道退化，從而導致危險狀況、非法連接和不符合法規的安裝。

DOB的建築法規包括三家庭及以上房子以及商住兩用的房子，都需要進行檢查。檢測 時間表如下：01/01/2020至12/31/2020，所有行政區編號為1、3、10的社區；01/01/2021至12/31/2021，所有行政區編號為2、5、7、13和18的社區；01/01/2022至12/31/2022，所有行政區編號為4、6、8、9和16的社區；01/01/2023至12/31/2023，所有行政區編號為11、12、14、15和17的社區。

假如您的建築沒有燃氣管道系統，根據擬議的規則，建築物必須提交由註冊設計專家提供的認證，證明建築物不包含燃氣管道系統，與四年檢測週期類似；此認證將遵循上述相同的社區區域時間表。頂峰負責人Jeff強調，所謂的註冊設計專業人員，是註冊建築師或專業工程師，而不是有執照水管工，這是一個重要的區分。執照水管工LMP可以執行燃氣管道檢查，但不能為沒有燃氣管道系統建築提交認證。

由擁有執照的水管工執行檢查，然後在檢查日期後的三十天之內向業主提交氣體管道系統定期檢查報告GPS1，以顯示檢查結果。業主隨後必須在檢查日期後六十天之內，向紐約州 公共服務部提交，由進行檢查的執照水管工簽署並蓋章的氣體管道系統定期檢查證明GPS2。在建築物檢查日期60天內未提交檢查證明的，將需要進行新的檢查。

「頂峰水喉暖氣消防工程公司」同時也有專人做環保局（DEP）、RPZ年度檢查及消防局（FD）消防系統（Sprinkler System）的月檢報告。頂峰工程公司諮詢熱線：718-539-8675，地址：134-35 33 Ave., 3rd FL, Flushing, NY 11354。