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以為是痔瘡便秘卻被診斷患癌？仁德醫生籲接受腸癌篩檢

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生腸胃肝膽專科醫生董睿講解結直腸癌症狀和預防措施。
仁德醫生腸胃肝膽專科醫生董睿講解結直腸癌症狀和預防措施。

三月是結直腸癌宣傳月，紐約華人醫生集團仁德醫生(Rendr)近日與聯合健保合辦健康講座，呼籲華人通過篩檢預防結直腸癌，不要忽視症狀延宕，應及早治療。

仁德醫生腸胃肝膽專科醫生董睿指出：結直腸癌早期的症狀並不明顯。最早出現的症狀包括血便、便秘、腹痛腹脹以及排便習慣變化等，這有別於痔瘡和普通便秘；結直腸癌還會引發全身性症狀，如因失血造成的貧血，還有慢性疲勞和體重無故減輕等問題。

董睿醫生舉例，曾有位五十多歲的病患，因間歇性血便和便秘加重前來問診，經過結直腸鏡檢查，該男子被診斷出結直腸癌，所幸腫瘤未擴散，醫生為病患切除部分結腸後，成功切除了腫瘤。

董睿醫生提醒民眾，一旦出現了上述症狀，結直腸癌的預計治療效果往往較差，民眾應該通過癌症篩檢防患於未然。目前結直腸癌準確度最高的篩檢方式是結腸鏡檢查，但凡年滿45歲的民眾都應開始做結腸鏡檢查，並按照檢查結果等因素決定複查頻率；結腸鏡檢查應至少做到75歲。

董睿醫生指出，結直腸癌日趨年輕化，不少三十多歲的年輕人被診斷患癌，因此高風險群體，如有癌症家族史或個人病史的民眾，應提早接受篩查。同時，民眾應減少吸煙飲酒，保持健康飲食、定期鍛煉。

董睿醫生診所可提供結直腸癌篩檢，診所設於：紐約華埠中央街139號704室，電話：212-219-8878；布碌崙7道5715號，電話：718-567-8808；布碌崙Bay Pkwy 8686號M1室，電話：718-567-8802；法拉盛緬街4235號3E室，電話：718-886-8510。

仁德醫生是紐約華人社區最大的綜合醫療集團，以內科/家庭醫生為主，擁有兒童和青少年專科、婦科、心臟專科、腸胃肝膽專科、血液/腫瘤專科、耳鼻喉頭頸專科和外科專科等服務。查詢仁德醫生更多資訊，請登錄：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。

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