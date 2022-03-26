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掌握春季養生原則 強健整年好健康順安堂提供保肝養生茶配方

工商記者鍾淑美／紐約訊

一年之計在於春，春季是陽氣上升的季節，季節的變化交替容易導致疾病的產生，但此時也是調理身體的最佳時機，所以只要掌握春季養生原則，就能為自己打造一整年的強健好體魄。

在中醫古籍黃帝內經中有提到：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」強調春天氣候由寒轉暖，陽氣開始升發復甦，此時養生宜順應陽氣升發舒暢，以養肝為首重。根據中醫五行配五臟是屬肝的定位，肝木生心火，易肝陽上亢，會出現心情急躁、易怒、緊張、失眠等負面情緒，因而造成肝鬱化火。俗話說「怒傷肝，萬病氣上來」，容易使月經不調、乳腺腺瘤、高血壓、憂鬱症甚至惡性腫瘤等疾病發生，此時應多吃疏肝理氣的食物，如玫瑰花茶、菊花茶等，以抑制不良的情緒，代謝壓力性荷爾蒙，使精神變得更加愉悅。

法拉盛順安堂中藥號，提供清肝解毒降火兩帖養生茶給僑胞：

（一）養肝排毒茶：葛根10克、魚腥草10克、金銀花10克、蒲公英10克、甘草3克，用1000毫升的水煮開當茶飲，一周服用二至三天。本茶品可抗炎、抗病毒、提高身體免疫力、清熱解毒、利尿、去肝火，幫助代謝體內毒素，尤其對有青春痘、便秘、口臭、皮膚癢疹這些中醫所謂的肝經濕熱體質，有養生保健的效果。

（二）金銀蒲公英茶：薄荷10克、菊花10克、決明子10克、枸杞子10克，用1000毫升的水煮開當茶飲，一周服用二至三天。上班族容易頭昏腦漲、眼睛酸澀疲勞、肩頸開始緊繃、淺眠多夢、睡不好覺，本茶品可幫助開竅醒腦、養肝去濕排毒、緩解精神壓力、清肝明目，特別適合腦力工作者及容易緊張的上班族。

總之，春季應保持好心情，多喝水、少喝酒、多做戶外活動，不要刻意進補以減少肝臟的負擔，影響代謝能力。應順應春季的天時氣候與自然環境變化，積極配合養生原則，才能保持身體內外的平衡，獲得新生的能量，使身、心、靈得以整裝待發、迎接新的一年。

「順安堂」中藥號代理台灣順天堂科學中藥，代售世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、台灣養生零食、台灣藥廠中成藥、健康食品以及台北迪化街年貨。順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號），喜來登酒店對面；電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

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