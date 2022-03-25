我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

世報與味全合辦「與媽媽的美好時光」母親節繪畫比賽4/13截止

紐約訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。

為響應即將到來的母親節世界日報與美國味全攜手合作，在這個意義重大的節日舉辦母親節繪畫比賽，希望全天下孩子都可以將藏在心裡的愛與感恩，賦予在畫筆上，勾勒出對母親的愛。本賽事邀請全美所有青少年與兒童參加，本屆主題為「與媽媽的美好時光」。主辦單位希望透過本次活動啟發子女感恩之心，引導子女以具體行動回饋父母恩情。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）、青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參加者須以繪畫紙（限11英寸乘14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品，今年主題為「與媽媽的美好時光」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），務必於2022年4月13日之前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350美金，第二名可得250美金，第三名可得180美金，第四名可得120美金(限幼童組及高童組)，佳作獎60美金。收件截稿日期為2022年4月13日(周三)，評選結果及優勝作品將訂於2022年5月初，在世界日報及活動官網公布。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站：https://bit.ly/wcwj22，或電洽：718-746-8889，分機6309。

世界日報 母親節

上一則

曼哈頓華埠商改區卡車 與電單車發生碰撞

下一則

嚴打販毒、逃票、當街飲酒 紐約市警遭質疑

延伸閱讀

世報味全合辦「與媽媽的美好時光」繪畫賽

世報味全合辦「與媽媽的美好時光」繪畫賽
「與媽媽的美好時光」 世報、味全合辦母親節繪畫賽

「與媽媽的美好時光」 世報、味全合辦母親節繪畫賽
與世界日報結緣

與世界日報結緣

大華超市母親節兒童繪畫比賽 接受報名

大華超市母親節兒童繪畫比賽 接受報名
您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
很多亞裔隨身攜帶胡椒噴霧防身，圖為一亞裔女性展示口紅樣子的噴霧劑。（美聯社）

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

2022-03-20 06:50

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻