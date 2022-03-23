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虎年精心設計開運禮駕到，把握機會將好運帶回家！

工商記者高傑文／紐約訊
Citi 2022年新春促銷活動而精心設計的贈品（贈品圖示並非實際尺寸，金墜不包含金項鏈，所有金墜及金虎擺飾均為Citi為2022年新春促銷活動獨家設計）。
Citi 2022年新春促銷活動而精心設計的贈品（贈品圖示並非實際尺寸，金墜不包含金項鏈，所有金墜及金虎擺飾均為Citi為2022年新春促銷活動獨家設計）。

虎年發威，新春大吉！延續生氣盎然的新春格局，Citi每年於農曆春節期間，都會精心設計獨樹一幟的年節厚禮，為您和親友增添暖心祝福。不論新或現有的Citi客戶，註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2022年新春促銷活動而精心設計的贈品。該優惠將於2022年3月31日截止，立刻加入活動，把好運帶回家！

 

送禮不僅能表達心意，更能傳送暖暖的情誼，讓收禮者在佳節感受到好運和祝福。這項限時推出的Citi虎年新春開運禮極為精緻，作為禮物更能表達滿滿誠意，獨特設計還會讓收禮人由衷感覺到您的好品味。

送禮對象：生意夥伴或公司領導

虎自古以來便是力量、成功和自信的象徵。琉璃經過一千四百多度高溫淬煉，如同虎在野外忍受著殘酷的自然環境，依然敢於突破界限、不懼冒險，熠熠生輝。琉璃工房“圓滿上登峰”水晶虎擺飾，意喻站立高點是王者登上權力頂峰，最適合送給專注事業的親友。

 

送禮對象：喬遷新居或新店開張的親友

當身邊重要的人搬入新家或者新店開張，我們都會送上禮物以表心意，祝福對方展開新生活。Citi獨家24K純金「福運滿滿」金虎擺飾和琉璃工房「阿猛」水晶虎擺飾，放在家中精緻體面，不管是作為新居入夥，還是開店賀禮，都非常有意義。

 

送禮對象：另一半或摯友

黃金等於錢財，買金飾來配戴，有帶財的意思。Citi獨家24K純金鑲晶虎紋金墜和獨家24K純金「晶眼虎嘯」金墜，設計簡潔，輪廓鮮明，隨意配搭都能彰顯與眾不同的品味。

 

送禮對象：孩子或孫子

將金飾贈予小朋友，就是奉上財氣滿溢的祝福，還承載著對孩子的護佑，代代相傳有深意。Citi獨家18K金元寶金墜、獨家24K純金「金虎迎福」金墜、獨家24K純金「王者之虎」金墜，三款金墜萌動可愛，寓意新的一年裡金銀滿屋，虎年運暢旺。

 

除了為送禮出謀獻策，Citi全心致力提供迎合您生活的銀行理財方案，為您的未來前景而努力不懈，與您攜手迎接新一年。

 

想獲得精心設計的贈品，只需將$25,000或以上存款存入合資格賬戶，並完成所需銀行業務。機會難得，今天就加入本優惠活動，歡度大好虎年！此優惠活動將於2022年3月31日截止，請趕快行動，不要錯過這難得的機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

Citi Logo
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* Citi為2022年新春促銷活動獨家設計，請上網citi.com/Lunar...
* Citi為2022年新春促銷活動獨家設計，請上網citi.com/LunarNewYear瞭解更多關於贈品獎勵的詳情。

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