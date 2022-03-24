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華埠CMP人力中心 提供青少年多項免費英語和職訓專案

工商記者衛伯承／紐約訊

CMP人力中心服務社區50年，再獲政府專款，為社區提供多項免費服務，包括英語班、職業培訓、大學升學和多個帶薪實習項目，即日起接受報名申請，名額有限，先報先得！

CMP人力中心自1972年成立起，一直致力於為紐約移民及低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，協助社區民眾自我增值，實現經濟上的自給自足。CMP人力中心現正招收學員的免費英語和職業培訓項目包括：

英文班(ALP)：學習日常英語、職場文化，幫助移民瞭解和適應美國生活和工作。學期和上課時間：每年四期，每期13周，星期一至五上課(上午班9:00-12:30；下午班1:00-4:30；週六班9:00-1：00)。申請資格：16歲以上、有一定英語基礎的移民。

青少年職業培訓及大學升學綜合服務專案(T&E)：學習英語、電腦、求職技能，有專人幫助準備大學入學考試、大學申請及各類助學金申請，學成後有175小時帶薪實習機會，共可掙$2625；提供免費就業和升學方面的綜合服務，合格者有地鐵卡補助。學期和上課時間：每年三期(三月底、八月初和十一月底開課)，每期13周，星期一至五上課。申請資格：16-24歲、高中畢業或輟學、有志上大學的新移民學生。

青少年就業輔導及帶薪實習項目(NDA)：週六上課，學習簡歷寫作、見工面談、職場文化基礎知識，瞭解和明確自己在就業或升學方面的最佳選項。星期一至五帶薪實習，時薪$15，共可掙$2100。上課有地鐵卡補助，實習結束後幫助找工作或上大學。學期和上課時間：每年兩期(二月底和九月初開課)，每期14周，星期六上課/星期一至五實習。申請資格：16-24歲、高中畢業或輟學、目前沒有工作、低收入家庭的青少年。

暑期工專案(SYEP)：每年為700多名16-24歲青少年安排暑期工作，工作單位/雇主分佈在曼哈頓、布魯克林以及皇后區各地，工種遍及政府部門、非牟利機構、醫院、酒店、媒體、工廠、學校、夏令營、醫生診所、會計室、零售店等。申請時間：每年3-4月；申請資格：所有紐約市16-24歲青少年。選中者可在暑期工作6周，每週25小時，時薪$15，共可掙$2250。薪資由政府支付，歡迎青少年報名參加：https://application.nycsyep.com，更歡迎各行業雇主加盟！

選擇Chinatown Manpower Project，在網上直接申請：https://worksitepreapp.nycsyep.com/Pages/SystemAccess；報名申請詳情請電：646-292-9680(ALP)、646-292-9673/9663 (T&E)、646-292-9679(NDA/SYEP)；CMP人力中心地址：55 Chrystie Street, 2nd Floor, New York, NY 10002(疫情期間，部分活動將線上進行，請電話預約)。

升學 就業 移民

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