法拍屋大潮即將來臨，如何購買法拍屋？ 凱盛地產經驗豐富 提供獨家經紀培訓

凱盛地產教您瞭解法拍屋相關事宜。

隨著疫情 逐漸好轉，政府部門開始恢復正常的運作，法院也陸續開始處理自疫情以來堆積已久的法拍屋案件，預計近期將會有大量法拍屋流入市場，對於想要以低價入手房產的買家與想要自己投資的經紀來說，無疑是一個重大的好消息！雖然法拍屋市場火爆，但實際操作起來卻困難重重，例如租客與罰單的問題如果處理不好，那這剛剛購入的房產極有可能變成燙手山芋。對於初步入門購買法拍屋的客戶來說，需要一個資深、經驗豐富的地產經紀人來幫忙處理。凱盛地產作為皇后區唯一一間提供法拍屋培訓的地產公司，提供針對地產經紀人的全面法拍屋培訓，也歡迎買家賣家諮詢委託。

首先需要瞭解什麼是法拍屋？在美國，大部分買家一般都是貸款 買房，在貸款的同時，房屋會作為抵押物抵押給銀行，一旦貸款者還不起貸款、欠繳地稅、拖欠管理費等，銀行就會發出「收回抵押品」（Foreclosure）通知，然後經過法律程序，最後在法院將這個房屋進行拍賣 處理。疫情之後，由於失業率飆升，疾病造成死亡率的提高以及經濟的波動，今年Foreclosure的數量很可能會上升。

在美國，房產每年都有一定的持有成本，比如地稅、物業費等，當買家無力支付時，銀行就會向法院提交文件，將房產進行法拍。法拍屋的起拍價很多情況是取決於這個房子欠多少錢，所以很多法拍屋的價格可能會定得非常低。法拍屋最明顯的優勢就在於有很大的可能以低於市場價的價格購入房產，但也有一些不容忽視的風險。

很多法拍屋不允許買家提前進入房屋查看或者進行專業的驗屋，那就有可能在買到房子之後才發現房產結構問題、房屋內部遭到損壞、產權問題、有租客賴在屋子裡等意外事件。買家也有可能需要自行負責原來屋主造成的罰單問題，根據不同的法拍，買家有可能還需要負責這套房子的其餘債務。又如，買家需要擔負房產調查責任，包括調查產權問題。法拍屋必須以全現金購買，大部分法拍屋無法貸款。

購買法拍屋可透過網上競價——法拍屋在線拍賣網站，或線下競價——當地法院進行拍賣，例如紐約的法拍屋拍賣通常於每週五進行。去法院參加競拍需要提前開一張銀行本票，當拍到房源後至少支付10%的首付，過戶時交清剩餘90%的餘款，並且大部分不可貸款。

法拍屋市場將越來越火熱，近期也會有大量優質法拍屋進入拍賣場。法拍屋雖然利潤高，但實際操作起來卻沒有想像中容易，專業的地產經紀人能幫您避開雷區、增加收益！凱盛地產Broker David Wang有多年法拍屋操作經驗，最高峰時期同時操作40+套法拍屋，且有非常可觀的利潤。作為專精法拍屋的資深經紀以及凱盛地產公司的創辦人，David更開設法拍屋獨家內部培訓課程，歡迎地產經紀參加，聯絡電話：718-321-2800。