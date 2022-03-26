金價狂飆至新高 每安士$2,000上下 如意珠寶現正高價收購黃金

梅老師YOUTUBE頻道商標。

俄羅斯發動襲擊烏克蘭戰爭，令金價狂飆至新高，每安士$2,000上下。如意珠寶(Lina Mei Jewelry)有鑑於此，正以現金高價收購黃金，兼及鑽石、珠寶、名表、寶石、藝術品、骨董、字畫、錢幣、紙幣與郵票等，敬請各界把握時機拋售賺取價差。

服務紐約已經20年的如意珠寶，是紐約州有收購二手珠寶合法執照的公司。其負責人梅麗娜(Lina Mei)老師自幼喜歡閱讀、好學不倦，酷愛收藏郵票與藝術品，尤其喜歡閱讀古典名著紅樓夢，書中賈寶玉佩戴的通靈寶玉給她留下深刻印象。梅老師來美國後又看了一本關於白玉的書，從此與玉石結下不解之緣。由於諸如此類的因緣際遇，梅麗娜誤打誤撞闖入珠寶行業，並於2002年成立如意珠寶。

如今，梅老師的珠寶事業同時在實體店面及網上齊頭並進，良好發展。她逢周三和周六晚上八點在YouTube上直播珠寶，分享從事珠寶與收藏珠寶19年的寶貴經驗。梅老師認為，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景越廣闊。所謂承載信息量，是指藝術作品所表現的社會背景、思想主題以及作品的綜合藝術水準，此外還包括作者的知名度等各方面綜合因素。

2013年，梅老師又因業務拓展需要成立姊妹公司聚寶拍賣 ，並獲世界周刋專訪，也曾登上該刊封面。同一時期，梅老師獲邀在中國電影節走紅毯，接著於2015年獲得明報紐約華裔飛躍人生大獎。從世界頂尖拍賣行和珠寶展，一直到地區性的小拍賣行和珠寶集散地，哪裡有性價比高的珠寶，哪裡就有梅老師的身影。她從買第一塊玉、第一包珍珠、第一粒鑽石開始，慢慢淬煉成長，逐步深入珠寶的知識海洋。由於梅老師永不倦怠地觀摩學習，她的資歷不斷積攢加深，經她把關鑑定過的珠寶，眼光獨到精準，讓顧客放心又安心。

由梅老師一手經營的聚寶拍賣，其業務範圍涵蓋珠寶、翡翠、白玉、寶石、字畫、藝術品、奢侈品、紙幣、錢幣、郵票、骨董、陶瓷與雜項等。通常拍品的賣出有3種途徑：1.通過微信 拍賣，每星期舉行，歡迎加入微信競拍群。2.通過私人洽購，天天舉行。3.通過網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。

求知欲旺盛的梅老師主張終身學習，時刻都在吸收珠寶專業知識。2009年，她雖然從事珠寶買賣已數年，仍然覺得自己知識不夠，於是毅然放下一切，到美國寶石學院(GIA)學習珠寶鑒定，其後再到義大利佛羅倫斯攻讀珠寶設計，之後於2016年又到北京佳士得學院修讀藝術課程。

多才多藝、多元發展的梅麗娜，2011年成立法拉盛 網nyflushing.com，籌辦過辣媽競芳華、法拉盛網好聲音以及單身男女聚會等活動。她希望通過舉辦各式各樣的活動，給社區帶來正能量。

如今如意珠寶邀請收藏家送拍，中端、高端拍品無任歡迎，寶石、骨董、藝術品、奢侈品等能流通的拍品均可。有興趣拍賣，請加微信：linamei123，電話：917-699-6668、917-881-1647；如意門市地址：135-31 Roosevelt Ave, 2 Fl, Flushing, NY 11354。