紐約幼獅青少年管弦樂團「第四屆師生才藝演奏會」

指揮鍾啟仁

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監鍾啟仁日前宣稱，該樂團訂於3月26日(星期六)下午四點，於法拉盛 台灣會館舉行第四屆師生才藝演奏會，歡迎鄉親及各界免費入場蒞臨觀賞。

該樂團除每年定期演出三場大型交響音樂會以外，為鼓勵10-18歲團員參與個人獨奏或重奏，自2017年起，經由當時紐約市 市議員顧雅明鼓勵支持和贊助，特別舉辦「師生才藝演奏會」。屆時，團員們除獨奏日常在樂團中拿手的樂器之外，將由多位團員演奏兩種以上樂器，將平日深藏不露的多面才藝做充分發揮展現。

參加演出的團員為：蔡彥至(Yen Chih James Tsai)——聲樂、蔡和倫(Hanks Tsai)——鋼琴和大提琴、楊家欣(Isabella Yang)——小提琴、熊妍怡(Elyssa Yong)——薩克斯風、Albert Shen——鋼琴和大提琴、林約理(Ioklee Lin)——大提琴、林約盛(Iokseng Lin)——小提琴、翁筱冉(Alexis Weng)——吉他和鋼琴、余尉僮(Wei-Tong Yu)——小提琴、廖少洋(Michael Liao)——鋼琴和木琴、廖柔柔(Carrie Liao)——中提琴、周以彤(Evelyn Chou)——小提琴、陳涵磊(Hanlei Chen)——木琴、林安生(Andy Lin)——小鼓；由鍾啟仁老師和廖信惠老師鋼琴伴奏、林季靜老師打擊樂協奏。

紐約幼獅青少年管弦樂團演出音樂會的部分經費，由紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金所贊助，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國 僑務委員會、紐約華僑文教中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

「師生才藝演奏會」演出地點在法拉盛台灣會館，即137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354；洽詢請電：347-306-2511洽行政總監張俊生，或電：917-912-8288洽藝術總監方秀蓉。