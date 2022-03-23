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美加補習學校暑期班雲教學6/28-8/9SAT/SHSAT提供in-person教室上課

工商記者鍾淑美／紐約訊

桃李滿天下的美加補習學校，自疫情以來一直實施雲端在線教學，學子們認真學習、成果卓越，不負學校和家長的期望。該校2022暑期課程繼續延用線上教學，上課日期為6/28-8/9（30個上課日），3/31前報名享5折優惠。此外，SAT/SHSAT課程可提供in-person教室上課，詳情請上網查詢。

暑期班的教學內容包括2022新SAT I特攻班、2022最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）、資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程。最新教學思維籌畫的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其著重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

SHSAT特殊高中講解專攻班於周日上課，上課日期為9/11-10/16；上午講解，下午進行模擬測試，共6次考試6次講解，電腦分析、名師講評，該課主攻名校。資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能，適合4、5、6、7年級學生。SAT寫作（Essay）、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

美加補習學校學生每年成績都十分優秀，2021年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約高中的優異學生錄取率超過80%。該校為大紐約地區具規模、輔導制度完善的補習學府，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材並配合最新考試趨勢，從而奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目，多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

20多年辦學經驗的美加補習學校，曾獲紐約時報（New York Times）特別報導專文介紹。其歷年參加紐約特殊高中考試，獲Stuyvesant H.、Bronx S.、Brooklyn T.等3大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三五六上午9時至下午3時），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

SAT 特殊高中 SHSAT

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