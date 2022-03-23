「第19屆美國華裔小姐競選」現已接受報名

余思霆親自出席了選美會啟動的新聞發佈會，分享當年參賽經驗和近況。

在華人社區有很高知名度的「美國華裔 小姐競選」，因疫情停辦了二年。今年這項廣受歡迎的選美活動將再度舉行，現已接受報名，年齡17至26歲、合法居留美國的華裔女性均可參加。

美國新冠疫情趨緩，社區逐漸恢復正常，美國華裔小姐選美活動趁勢恢復並再度舉行，為華人社區中的適齡佳麗提供展現美貌、才藝與智慧的舞臺。美國華裔小姐選美今年已進入第19屆，共同創辦人兼營運總監阮健華先生表示：自2002年創辦美國華裔小姐競選以來，20多年裡選美活動取得的成績有目共睹，一代又一代的參選佳麗通過這個舞台得到了很好的培訓，獲得了自信和很寶貴的參賽經驗，同時結交了朋友。選美活動的優勝者更在香港 娛樂圈與國際選美舞臺上取得輝煌的佳績，最令人印象深刻的是2004年美國華裔小姐選美冠軍陳法拉。在2005年香港TVB國際華裔小姐競選獲得亞軍後，她一直在香港演藝圈發展成績優越，現今在美國好萊塢更是炙手可熱的演員，接拍多部劇集和電影 ，在漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》參演，電影票房火爆，成為各大國際名牌的代言人。

近年美國華裔小姐冠軍佳麗們更創造了連續五年在香港國際中華小姐比賽中取得三甲佳績的長勝記錄——分別是2014年惠櫸喬得到季軍，2015年陳舒菲奪得亞軍，2016年余思霆和2017李思佳均獲得冠軍，2018年吳雅珠奪得季軍。余思霆簽約香港無線電視出道成為藝人，至今已經接拍多部劇集和主持工作，最近播出的TVB電視至潮綜藝節目《一日打工仔》大受歡迎，正在熱播中。余思霆日前回紐約親自出席了今年選美會啟動的新聞發布會，分享當年參賽經驗和近況。

選美會總裁何嘉琦，希望有自信、有夢想、有才華的佳麗們把握機會盡快報名，這個全美最受歡迎的選美盛事活動必定精彩紛呈、火爆熱烈。選美會會利用各大自媒體在社交平臺全力推廣，製造熱搜話題，再次展示華裔小姐的獨特魅力。早鳥報名截止日期為4月22日，最終截止日期是5月27日；大會安排5月28日在紐約法拉盛喜來登酒店進行面試，之後進行為期兩個月的活動，包括20天的集訓課程、6月18日的首場公演、7月8日的才藝淘汰賽和7月23日在康州金神大賭場舉行的總決賽。詳情可以致電：347-829-6692或917-686-0866查詢。

「美國華裔小姐競選」由康州金神大賭場協辦，麗興恒生集團冠名贊助。