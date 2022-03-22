雅詩蘭黛(Estee Lauder)買就送即日起至4月6日 國世貿百貨公司

2022年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送在Cosmos熱烈展開。

2022年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送已經開始，凡在4/6之前到國世貿精品百貨店(Cosmos Department Store)購買雅詩蘭黛產品，滿$39.5即可得到價值$155的豪華禮品包一份，包含抗皺眼霜、保濕霜、清潔霜、粉色唇膏、口紅、黑色睫毛膏以及精美化妝包；如果購買滿$80，另附送一瓶滿裝30ML的年輕肌密無敵霜（有兩種可以選擇），歡迎把握這半年一次的機會。

1946年，雅詩蘭黛夫人憑著「為每位女性帶來美麗」的渴望，創立了雅詩蘭黛品牌，同時推出了她的第一款產品，也就是由她當化學家的叔叔研發的一瓶護膚霜。當1953年來臨之時，「雅詩蘭黛」推出具有革命性意義的Youth-Dew香水，為該公司贏得了「不斷創新、精於研發、品質優良」的美譽與評價。如今，雅詩蘭黛所生產的護膚、彩妝以及香氛產品，都成了科學與藝術的完美結合，其系列產品已在全球130多個國家銷售。

專門經營奢侈品牌的國世貿精品百貨店，在美成功經營40多年，授權代理了30多個世界頂級的奢侈品牌，所有商品均有100%的品質保證。從珠寶首飾到頂級手錶，從奢侈皮包到化妝品，幾乎都可以在那兒找到，包括卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard）、萬寶龍（MontBlanc）、寶格麗（Bvlgari）、施華洛世奇水晶（SWAROVSKI）、巴寶麗（Burberry）、香奈兒（Chanel）、愛瑪仕（Hermes）、龍驤（Longchamp）、菲拉格慕（Ferragamo）、達米阿尼（Damiani）、SAS、倩碧（Clinque）、雅詩蘭黛、蘭蔻 (Lancome）、SK-II、嬌韻詩（Clarins）、萊珀妮（La Prairie）、海洋之谜以及思希利等。為滿足多方消費者的購物需求，該店在不同季節和節假日還會舉行各種不同的打折促銷活動，敬請密切關注期待。

國世貿精品百貨店皇后區 地址：150-24 Northern Blvd., Flushing, NY，電話：718-661-3416；新澤西州 地址：1642 Schlosser St., Fort Lee, NJ，電話：201-592-9211。