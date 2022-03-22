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中科靈芝生物免疫療法獲紐約醫學認可400名抗癌英雄事例 為抗癌治療鼓勁

工商記者劉應森／紐約訊
中科靈芝抗癌國際專利組方，癌症生物免疫治療首選。
中科靈芝抗癌國際專利組方，癌症生物免疫治療首選。

癌症逐漸成為常見病症，但治療效果卻往往不盡如人意。除手術和放化療之外，癌症的生物免疫療法成為了醫學界首推的安全之選。中科靈芝孢子油和愛特，分別富含靈芝三萜和複合藥用真菌多糖等有效成分，其輔助治療腫瘤及預防腫瘤復發的特性得到國際學術界的認可，並獲得PCT國際專利和紐約醫學界的認可。即日起，中科開展抗癌英雄事例展播活動，400多位抗癌英雄的事例增強患者治療信心，為抗癌道路加把力。

腫瘤患者治療後的2-3年內是腫瘤復發的高發期，在這段時間內提高患者免疫力和增強機體抵抗力尤為重要。靈芝在免疫治療領域具有卓越功效，其核心成分靈芝三萜，除了能夠間接啟動多種免疫細胞之外，還在體外實驗中被證明可以直接殺滅微小癌灶。科學證實，靈芝的種子——孢子中的有效營養成分是靈芝菌體的75倍。中科從破壁靈芝孢子中，通過目前最先進和安全的二氧化碳超臨界萃取方法，提煉到中科創新靈芝孢子油，其靈芝三萜濃度達到了40%以上。

藥用真菌多糖是國際公認的抗腫瘤有效成分。中科從姬松茸和靈芝等五種珍貴藥用真菌中提純多糖成分，經過無數次配比和試驗研製的愛特膠囊，是目前唯一獲得專利保護的複合真菌多糖抗腫瘤生物製劑；其中多糖含量達到26%以上，修復受損基因和阻止腫瘤惡化的能力更強、誘導癌細胞凋亡的速度更快、抑殺癌細胞的效果更突出。

中科靈芝孢子油和愛特的組方，從分子水準上成功地將高科技與純天然有效融合，是生物治療的「雙劍」。兩者配合服用，不僅糾正了腫瘤傳統治療方法上既殺傷腫瘤細胞又傷害人體正常組織的現象，還有效彌補了傳統治療中以消除腫瘤為目的而無視腫瘤復發和轉移的不足，在阻斷癌基因突變的同時，能迅速提高人體免疫力，徹底解決腫瘤發生、發展兩大內因，形成「內外搭配，合理調控」的立體化抗腫瘤體系，充分發揮高效抗腫瘤作用。

中科靈芝產品也是唯一獲得美國醫學認可的抗癌營養品。該組方自問世以來，幫助了全球超過30萬的腫瘤患者，獲得無數讚賞和好評，在乳腺癌、胃癌、肝癌、腸癌、肺癌、前列腺癌、胰導管癌等多種腫瘤患者中均取得了良好的效果。抗癌英雄們的事蹟和分享，即日起可在中科公司免費領取，助抗癌一臂之力。

中科專注天然草本研究38載，帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面），熱線：718-886-8834。

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