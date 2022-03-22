茶寶珍珠奶茶班小班教學幫助僑胞開創珍奶事業

茶寶珍珠奶茶班小班教學，實力幫助僑胞開創珍奶事業。

疫情 已進入第三年，隨著美國疫情管制陸續全面開放、住院率下降，現在絕對是吸引客人的好時機。茶寶公司很高興通知大家，現場珍珠奶茶班回來了！從3月底開始，珍珠奶茶班會現場介紹茶寶的產品並示範如何製作珍珠奶茶、果茶、冰沙，歡迎想瞭解或接觸珍珠奶茶行業的商家們參加並當場品嚐各種市場上流行的飲品及奶茶。

每年春天，茶寶都會推出春夏特別飲料，提供獨家配方給茶寶客戶，以開拓新的飲料市場。歡迎有興趣的老闆們密切留意茶寶的社交平台媒體，茶寶幾乎每一周都有最新最漂亮的飲料介紹給參與的粉絲們。茶寶用行動力幫助被疫情影響的商家，在今年春夏，以不同的新潮珍奶飲品吸引回到校園的學生和恢復通勤的各行各業上班族，真正讓生意額恢復或更勝從前。

除了紐約市各大中國城有免費送貨服務外，茶寶也提供波士頓和費城唐人街送貨，全美皆有Fedex快遞送貨或聯絡卡車公司的板貨服務。茶寶公司至今已成立近20年，一直誠信經營並致力為亞洲人社區服務。茶寶的所有產品皆來自於台灣優質GMP工廠並通過美國FDA批准，在服務和原料品質上力求做到最好，希望能真正幫助客戶開拓珍珠奶茶生意。

為了客人和員工的安全，所有報名參加現場珍珠奶茶班的客人皆需提供已接種兩針疫苗 的疫苗卡。珍珠奶茶班小班教學、課滿即止，提供最佳的互動上課環境。天氣漸暖，歡迎對珍奶有興趣的商家及老闆來電諮詢，建立您的珍奶事業。

茶寶珍珠奶茶批發公司提供各式奶茶冰沙原料、各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有原料及包裝均來自台灣官方認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆來自食品級的無毒原料，經過美國FDA及農業部檢查通過。從訂單、安排送貨到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。商家可以通過電話、電郵、微信 等方式進行連絡，電話：718-358-5868，微信：Qbubble5868，網站：Qbubble.com。