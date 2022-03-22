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佳欣旅遊推出05/14波士頓人文賞櫻二日遊

工商記者廖學錕／紐約訊
佳欣旅遊推出波士頓二日遊，啖美食、賞花遊景。
佳欣旅遊推出波士頓二日遊，啖美食、賞花遊景。

隨著天氣轉暖、鳥鳴花開，又到了戶外賞景啖美食的季節。「佳欣旅遊」的旅遊達人傅鶴鳴，特別安排波士頓周末人文二日遊，歡迎致電諮詢、報名。

行程安排於5月14日周六早上從法拉盛出發，中午前到達波士頓，在市中心最有名的昆西市場停留，三棟並排商店大樓，林立著各式各樣的藝品店、服飾店、餐廳等，批上圍巾大啖龍蝦，鮮猛肥潤，幫您找回久違的鮮味及滿足感。對街是海港，帆船林立、景色宜人，正是桃紅櫻花盛開的時節。接著參訪剛於年初上任的36歲華裔波士頓市長吳弭辦公的市政府，親沾智人福氣。

傍晚前往住宿酒店，四星的Hyatt Place著名酒店。樓下有Legal Seafood全美最佳連鎖海鮮餐廳、漢堡店、墨西哥快餐、星巴克咖啡。旁邊是AMC電影院，過街即是波士頓最大南郊購物中心，有Macy's、Nordstrom、Gap、H&M、Forever 21等200家商店，以及日本牛排、義大利燒烤、UNO披薩、Cheese Cake Factory、Buffalo Wild wings、Dave & Buster's運動餐廳等令人食指大動的美食店家。

第二天周日，在酒店享用免費熱食早餐後，出發至全球頂尖長春藤名校——哈佛大學、麻省理工參觀，隨後再至1797年美國早期戰艦——參與1812年第二次獨立戰爭中英美巴爾的摩之戰而聞名的憲法號帆船炮艦參觀。市中心美國獨立戰爭時號稱自由之路Freedom Trail的16個名勝，行程將——慕名巡訪。

行程費用每人$188，包車資、酒店住宿、早餐、兩天遊覽，同房小孩$120，歡迎致電報名。佳欣旅遊地址：法拉盛緬街37-02號一樓F6A室，詢問電話：917-375-7740。4月12日截止報名，報名從速。

波士頓 法拉盛 美食

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