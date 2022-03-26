紐約人壽長城分行全面對外開放恢復往常業務 線上線下並行

紐約人壽長城分行現已恢復往常業務服務，歡迎前往諮詢；該分行祝社區大眾闔家平安喜樂。

隨著疫情 緩解，在防疫 限制逐漸解除、萬業在經歷兩年疫情後蓄勢待發之際，全美最大互惠人壽保險公司——紐約人壽，各分行也在3月7日起對外全面開放，其中包括深耕布碌崙社區、業績表現亮眼的長城分行，恢復往常所有業務服務，歡迎新老客戶、舊雨新知前往長城分行，諮詢壽險 及財務規劃等相關資訊。

在過去兩年疫情期間，深耕社區的紐約人壽長城分行配合政府防疫政策，一定程度上限制實地服務，在高度防疫措施下採預約實地提供服務，同時也開展線上業務聯繫平台，提供各類壽險及理財服務和諮詢。長城分行負責人陳用總經理表示，疫情期間雖然實地服務受限，但該分行仍受理大量保單投保及理賠業務，雖然有線上平台可供使用，但大多數人還是選擇在高度防疫措施下來到分行辦公室諮詢、辦理投保及理賠。疫情期間，長城分行依舊陪伴社區，並未因此缺席。

分行對外全面開放後，正值報稅季節，長城分行也將在分行對外開放、舉辦IRA理財座談會，之後也將陸續舉辦教育基金、退休理財及各類壽險等座談會，歡迎僑胞致電該分行詢問座談會詳細資訊。

對於在疫情期間的整體表現，長城分行七大道辦公室負責人梁紅翩總經理表示，對於在疫情期間所有活動受限的情況下，分行所有同仁仍勤勉工作，在困難環境下創造業務佳績。梁紅翩分析，業績成長部分也因為這場說來就來的疫情，讓人們對風險管理和保險有了另一層的意識及需求。生命充滿著許多今日不可知的變數，需未雨綢繆，為個人及家庭做好妥善的風險管理。

長城分行現已全面恢復所有業務服務項目，陳用總經理及梁紅翩總經理竭誠歡迎大家親臨分行，與業務代表洽談及諮詢包括定期壽險、終生壽險、子女教育基金、投資理財、遺產規劃及退休年金等各類財務規劃，民眾也可以選擇線上進行諮詢。

有著177年悠久歷史的紐約人壽，今年向合格的參與型保單持有人分發總額19億美元的保單紅利，刷新了該公司的紅利發放紀錄，同時也是該公司連續第168年分發保單紅利。這些數字不僅印證了紐約人壽雄厚的財務實力及優越的投資和經營策略，也反映了即使是在疫情期間，紐約人壽的業務團隊依然保持著持之以恆、勤奮不懈的從事態度。

紐約人壽長城分行：720 64th Street, 2 Fl., Brooklyn, NY 11220，電話：718-630-3966；七大道辦公室：64-05 7th Avenue, 1st Fl., Brooklyn, NY 11220，電話：718-921-8620。