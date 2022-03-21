KEC英文經典閱讀暑期開課提高英文文學知識和修養

在美國，一般從初中開始，英文經典作品就逐漸成為學校英語學習的重點，特別是到了高中階段，榮譽班的英語課和AP/IB英語類課程，幾乎就是經典名著的代名詞。同時，經典作品裡面的結構、表現手法、詞語、意涵等也是SAT /ACT 等標準考試的必考範圍，對學生在標準考試中取得優異成績很有幫助。KEC學習中心今年暑期特地為7-12年級的同學推出英文精品閱讀課程，幫助學生提高英文文學知識並獲取佳績。

根據多年的實際觀察，不少學生由於時間緊張、準備不足，加上繁忙的其它功課(比如歷史、科學等)和課外活動(特別是有比賽的活動)，大部分學生沒有足夠的時間學習和消化老師所要求的大量閱讀和寫作，進而會對整體學業成績影響較大。英語是主課(core course)，不好的成績對未來的大學申請將產生較大的負面影響，而這些英文課程往往具有三個特點：1.要求學生對每部作品的內容都要有相當水準的理解和掌握，具有一定的分析批判能力；為此，學生常常要花很多時間精讀。2.閱讀量大，有些課程幾乎每兩三周就換一部作品，不少學生為了能趕上進度不得不熬夜閱讀。3.學生要能根據不同要求和題目，在規定的時間內寫出好的文章（Response to Literatures），這對絕大多數學生來講又是一大挑戰。

有鑑於此，KEC學習中心今年暑期特地為7-12年級的同學推出英文精品閱讀課程。KEC的英文經典精讀課程選取美國學校學習中常見的英文經典作品，尤其是像莎士比亞等名家的作品和對歷史有重大影響的作品。老師將系統地介紹和講解作者生平、寫作背景、作品裡的代表人物、寫作方法、所產生的影響等，指導學生進行章節回顧，帶領學生進入故事情節，逐步詳細瞭解故事的發生、發展、高潮和結局。學生在閱讀每個具體章節時，回答相應的問題、分析故事的內在邏輯和外部因素、參與課堂討論、表述自己的想法和觀點。

本課程根據需要，在課堂中也可能選用部分根據經典製作的多媒體（比如根據經典拍攝的影視作品）穿插在教學當中，學生們在學習之後再看這些多媒體作品，可以對經典作品有更深刻的瞭解和喜愛。

該英文經典閱讀暑期課程共兩期：第一期6/20-7/22，第二期7/25-8/26；每期5周，每週一次，每次2小時；兩期內容不重複，歡迎兩期都參加。現已開始接受報名，越早報名折扣越大，請報名從速；同時也提供一對一和一對二私教，詳情及報名請查看網站註冊網頁：www.kec-academy.org/register，歡迎家長聯繫：732-200-5850、[email protected]。