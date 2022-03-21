易經風水大師黃妤易經河洛姓名學速成班

易經風水大師黃妤。

紐約易經風水學大師黃妤老師，將於4/3、4/10、4/17、4/24，在紐約法拉盛 啓掦活動中心開辦易經河洛姓名學速成課程，4堂$100。黃妤老師長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫薇斗數的課程，同時也服務命理諮詢和現代陽宅風水鑒定。

黃妤老師學習命理、風水、姓名學、卜卦將近三十年，同時也是紐約僑聲電台經營人生節目的主持人。黃妤老師在社區幫人提供命理諮詢服務將近十年，2013年正式開始在紐約華人 社區從事教學課程和命理活動，現在學生遍佈各地，也有很多學生已經在國內成功執業。

由於這十多年來房地產 的興旺，於去年2020年6月份開始在紐約啓掦中心開辧《家居風水——你不能不知道》課程，線上學習人數高達一百多人，引起僑胞的注意。今年一開年又開始在網上設置個人小頻道，教授簡易命理風水。

當一個人出生時，父母感受到了天地之氣，為我們取了一個與自己八字磁場相合的名字。當文字被組合成姓名後，在我們長期稱呼和書寫的時候產生了所謂的靈動力，磁場靈動力就伴隨著這個姓名一輩子。

河洛姓名學是應用河圖的陰陽五行理論和洛書的九宮數理，將名字的筆劃分成天格、人格、地格、外格、總格等五格，來討論這個人的財運、婚姻關係、財庫、人際關係、一生能量、一生的好壞機會點等。學習姓名學可以瞭解自己個人的個性與特質，還有流年的運途起伏。除此之外，還可以作為自己努力和視野操作經營的參考依據。

黃妤老師認為，如果大家能夠先學習基礎課程，這樣子在生活上遇到各種問題時就可以自己輕易解決，這是很重要的關鍵。易經的命理、水、卜卦預測是淺而易學的，學會基礎後，若能將它真實地融入生活中，那才是真正的玄學意境。如果只是想學習一些知識來自我調適人生走向，那可以訂閲黃妤老師的頻道，跟著老師的腳步學習，成為自己的風水大師。

簡單、易學的風水頻道——黃妤小教室，從今天開始正式啟動。只要到YouTube網上打《黃妤小教室》就可以看了。視頻鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=QREZw_JMQCM；https://youtu.be/MeME8UU-V14。上課時間：10:30-12:00，費用$100；報名電話：347-556-5598、646-322-2932；上課地址：法拉盛啟揚活動中心133-29 41 Ave, 1F, NY 11355。