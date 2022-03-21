法拉盛購物贏大獎iPad Pro、AirPod Pro等十項大獎等你拿

法拉盛購物周(Flushing Shopping Weeks)熱烈進行中。

由法拉盛商改區 （Flushing BID）主辦，受到眾多商家和消費者歡迎的法拉盛購物周(Flushing Shopping Weeks)已經開始，大家只要在3月18日至3月31日期間，至法拉盛商圈購物就可以參加抽獎，有機會贏得多種大獎。商改區希望能吸引更多民眾來法拉盛消費，以帶動社區零售業 的發展。

法拉盛作為紐約市的重要商圈之一，不僅有眾多商家雲集，同時也為消費者提供便捷優惠的一站式購物體驗。除了正宗的亞洲美食和眾多的各色餐館外，法拉盛區內有近千家零售業以及服務業商家，是紐約市第四大中心商圈。衣食住行，法拉盛皆能滿足，這句江湖傳言一點都不為過。法拉盛的社區商家從時尚服飾到精美珠寶，日用五金到傢私家電，小到一針一線、手機配件，大到廚具傢俱汽車配件，應有盡有。

法拉盛商改區誠邀各界民眾踴躍參與這次購物周活動，享受法拉盛超優購物體驗，以實際行動支持社區零售業以及商業發展，同時還能贏得累計價值近萬元的超值大獎。本次2022法拉盛購物周獎品包含：蘋果iPad Pro（價值$868）、AirPod、AirPod Pro、$100 Target現金卡等10項大獎。

2022法拉盛購物節參與規則如下：

在2022年3月18日至3月31日期間，於法拉盛地區（郵編號碼為11354和11355）的零售商店（包括超市、精品店、服飾店、參茸藥材行等，但餐館除外）購物，可獲得一張商家列印的正規收據。收據上需要有商家名稱、地址、電話號碼，無最低消費要求。在4月1日之前，翻拍收據並以短信發送至法拉盛商改區熱線號碼：347-603-3633，或將收據交至位於法拉盛圖書館前的商改區資訊亭（請務必在收據背面寫上聯繫電話以便通知得獎信息），均可參與抽獎。每張收據只可參與一次，每人最多參與五次。

10位中獎者將通過電腦軟體隨機抽取。法拉盛商改區將在4月8日前，通過電話與中獎者聯繫，並在網站www.flushingbid.com上公佈中獎者名單。法拉盛商改區誠邀各界積極參與到2022法拉盛購物周中，享受購物樂趣、繁榮社區商業、支持商家發展！更多詳情以及法拉盛地區購物指南，請關注法拉盛商改區Instagram：@flushingbid，或前往：www.flushingbid.com瞭解詳情。